Bebi Dol se udala u 52: Nakon veselja, oglasila se mladoženjina bivša tašta – Duguje 18.000 eura

– Bivša učesnica rijalitija “Farma” i “Dvora” pet godina se zabavljala s Aleksom i uspješno su krili vezu od očiju javnosti. Oni su se na ovaj veliki životni korak odlučili samo dva dana pred vjenčanje, pa su imali problema da pronađu matičara. Kada je jedan čuo njihovu životnu priču, bez razmišljanja je pristao da ih vjenča. Čim su to ugovorili, Aleks je iste sekunde organizovao da njegovih 15 prijatelja dođe iz Amerike na žurku i oni su prvim letom doputovali u Beograd. Bebi je za kumu uzela dugogodišnju prijateljicu, a svadbeno veselje organizovala je na jednom privatnom posjedu na Dorćolu – rekao je tada izvor, pa dodao da se pjevačica tog dana tri puta presvukla.

– Bebi se tri puta presvukla i zaista je odabrala predivne svečane haljine, dok joj je za frizuru bio zadužen njen drug Zoran Čumura. Fešta je bila intimna, ali vrlo opuštena i vesela jer Bebi preživljava najsretnije trenutke u životu – zaključio je izvor.

Inače, mediji su Bebi Dol u toku njene dugogodišnje karijere povezivali s mnogim muškarcima, ali je ona jedino priznala veze s pjevačem Masimom Savićem i Goranom Vejvodom. Pjevačica je otkrila da je Goran bio njena prva velika ljubav. Samo dva dana nakon raskida s njim spakovala je kofere i otišla u Kairo. Željela je da u zemlji gdje je živio njen pradjeda ostane mjesec dana, ali se zadržala nekoliko godina.

Nakon udaje Bebi, odnosno Dragana Šarić, preuzela je muževljevo prezime. Kasnije je i čitavo ime promijenila jer joj je, kako je tada pričala, dosadilo. Tako je postala Dana Todorović, napominjući da joj je Dana crkveno ime.

Prije godinu dana, međutim, u javnosti je osvanula iskrena ispovijest bivše tašte njenog supruga, koji je prije pevačice bio u braku sa izvjesnom Sandrom s kojom je osnovao i porodicu. Prema pisanju “Sveta”, Aleksandar i Sandra razveli su se 2013, a on je i nju i dva sina što je dobio u tom braku ostavio bez ičega. Bivša tašta istakla je kako Todorović ne plaća alimentaciju od 20.000 dinara te je, navodno, zbog toga Sandra podnela krivičnu prijavu.

– Gospođa je ušla u “Zadrugu” i dobija 900 eura sedmično, a mi živimo od moje penzije na ivici siromaštva. Ni moja kćerka, a ni ja ne radimo, živimo od moje penzije, a djeca najviše ispaštaju“, počela je svoju ispovijest za “Svet” bivša tašta Aleksa Todorovića, pa dodala: “Muž te uvažene gospođe i otac mojih unuka dužan je 18.000 eura na ime alimentacije i presudom mu je određena zatvorska kazna od godinu dana ili uslovna od četiri godine. Sinove viđa rijetko, a za dvije godine ukupno im je dao pet do deset hiljada dinara. On drži privatne časove engleskog jezika i tako zarađuje za život, iako Bebi Dol izjavljuje da je on književnik, a čovjek nema nijednu knjigu. Moja kćerka i Aleks razveli su se 2013. godine i on laže da je Bebi upoznao nakon toga, upoznao ju je dok je bio u braku sa mojom Sandrom. Ja “Zadrugu” ne pratim, ali ta je dočekana kao da je došla iz Holivuda sa sve Oskarom, a riječ je o osobi koja ne zaslužuje tako nešto.

Todorovićeva bivša tašta rekla je tada da će morati da aktiviraju presudu koja je donijeta ranije, pošto Aleks i dalje ne daje novac sinovima.

– Alimentacija je minimalna, deset hiljada dinara po djetetu. Oni su školska djeca, jedan ima trinaest, a drugi šesnaest godina, svašta im treba. Ranije sam branila unucima da odlaze kod oca u stan jer znam s kim se on i Bebi druže, ali djeca su porasla i ne mogu više ništa da im zabranim. Rekla sam im da slobodno idu i traže od tate ono što im je dužan. Moja kćerka, nažalost, ne radi nigdje, a njega ne zanima od čega žive njegova djecu, da li su gladna. Ne zanima ga ni da li su bolesni, ni da li idu u školu, ma ništa. Zamolila sam advokata da urgira na sudu da se aktivira presuda od prije dvije godine“, pričala je gospođa, koja pevačicu smatra velikim prevarantom: “Bebi je jedna veoma drska i bezobrazna osoba, koja se lažno predstavlja prevelikom ljubaznošću. Na televiziji za moje unuke priča kako su divna djeca, a faktički ih ne poznaje, priča o njegovoj divnoj porodici, koju takođe ne poznaje pošto su mu roditelji umrli. Priča kako je iz zahvalnosti prema toj divnoj porodici uzela ime Danica Todorović, ali ja u to ništa ne vjerujem, to su samo priče za novine. Djeci je za sve vrijeme kupila dvije knjige i to davno i sasvim je moguće da ona utiče na Aleksov odnos prema njima. On nije bio takav otac prije nego što je upoznao Bebi Dol, bio je bolji, otkako je sa njom mnogo se promijenio. Očekujemo da će se muž, kad gospođa maćeha izađe iz rijalitija i uzme tih 3.600 eura, udostojiti da svojoj djeci da džeparac da kupe garderobu za proljeće ako ništa drugo, piše “Srbija Danas“.

