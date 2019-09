Anabela napustila stan: Pjevačica spakovala kofere, brinut će o kćerkama; muškarci je ne zanimaju

Ona kaže da je sada muškarci ne zanimaju i da želi da se posveti svojim kćerkama.

– Ne zanima me niko. Imam svoju djecu, svoje pačiće, i ona su centar mog univerzuma. Nemam ni vremena, ni volje, jer pored troje djece teško će moći da se uklopi još neko – rekla je Anabela.

Kaže da je bivši nije prevario i da ako sada ima nekoga, to je u redu pošto je slobodan.

– Nije me prevario, niti smo se zbog toga razišli. Ukoliko sada ima neku drugu, to je legitimno jer je slobodan muškarac. Mi smo se zvanično razveli i on sada može da radi šta hoće. Vratila sam se u Beograd, gdje ostajem, a Andrej je stalno na putu – navela je pjevačica.

Anabela će u stanu u Beogradu živjeti sa kćerkama Ninom i Blankicom, dok je Luna nakon pobjede u “Zadruzi 2” otpočela samostalan život u svom domu.

Andraj kaže da i dalje voli Anabelu, ali da nije bilo načina da ostanu zajedno.

– Anabelu i dalje obožavam. Uvijek ćemo biti prijatelji, ona je moje visočanstvo. Najbolja majka, žena, drug, ali, eto, nekada se ljudi ne mogu poklopiti. Trudili smo se i voljeli, volimo se i dalje, ali bolje je imati dobrog prijatelja nego večitog neprijatelja – rekao je Andrej za “Kurir“.

