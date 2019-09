Lepa Brena viđena u društvu Duška Tošića: Pokušava ga urazumiti da ne ostavlja Jelenu Karleušu

Ona, šta više, želi da nagovori Duška da nipošto je ostavlja Jelenu.

Navodno, Duško i dalje nije odustao od razvoda, a Brena smatra da bi i te kako trebalo da da braku šansu poslije svih nedaća koje su ih snašle, prenosi “Hayat“.

Ona se do sada nekoliko puta čula, a sada i vidjela sa Tošićem s ciljem da ga ubijedi da razvod nije rješenje i da treba da prevaziđu krizu.

– Brena je nasamo popričala sa Duškom, te mu objasnila da, bez obzira na to kroz šta su sve oni Jelena prošli, uvijek treba da misle na duge staze i da je to ono što je nju i Bobu u braku održalo do danas. Pjevačica je priznala Tošiću da su ona i Boba imali trzavice u braku pošto su oboje uspješni i popularni, ali da nisu dozvolili da im to pokvari odnos iako je bilo trenutaka kada su upadali u kritične svađe – ispričao je dobro obaviješteni izvor i dodao da je pjevačica otkrila fudbaleru i neke intimne stvari.

Brena mu je ispričala da su i za njih izmišljali afere ne bi li ih rastavili, kao i da su im svakakve priče podmetali. Ona mu je tako kroz priču otkrila da su joj ljudi govorili da ju je Boba varao, ali da su kroz te krize zajedno prolazili iako im nije bilo nimalo lako. U jednom trenutku mu je spomenula da bi bilo lijepo da svi zajedno otputuju u Opatiju na brod kod Saše Popovića, da iskoriste još malo toplih dana – kaže.

Nakon duge priče, Brena se osvrnula na Niku i Atinu, pa se Duško vidno rastužio.

– Na kraju, vlasnica Granda je posavjetovala Duška da misli na djecu, posebno zbog toga što će kćerke uskoro da im uđu u pubertet, a tada su im roditelji najpotrebniji. Rekla mu je da je Jelena divna majka i da treba još jednom da razmisli da li želi da napusti porodicu. Tošić je sa suzama u očima slušao Brenu i pravdao se kako su njemu djeca najvažnija u životu i daje zbog njih spreman na sve. Kada su završili razgovor, Brena je sačekala svoje društvo, dok su po Duška došli drugari i ubrzo je napustio lokal vidno neraspoložen – kaže.

