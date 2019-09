MILICA TODOROVIĆ SE OGLASILA PRVI PUT NAKON PREKIDA, PRIČALI SU DA SE UDAJE ZA DRUGOG MUŠKARCA: Jedva je ovo izgovorila, teško je!

Podsjetimo, u intervjuima datim prije pola godine 28-godišnja pjevačica je pričala o potencijalnoj udaji i zasnivanju porodice, te su priče o prekidu veze zvučale kao neslana šala.

Iako desetak dana nije željela da priča na ovu temu, Milica je konačno riješila da definitivno potvrdi raskid.

– Istina je da više nisam u vezi sa Milošem, rastali smo se prije dva i po mjeseca. Sve je još uvek svježe i bolno, kao i svaki raskid, i zato sam riješila da se na neko vrijeme povučem sa medijske scene kako bih se pripremila za sve one poslovne izazove koje me čekaju od jeseni ili zime – istakla je Todorovićeva za Story.

– Hvala svim medijima i ljudima na razumijevanju i što su uz mene. Družimo se uskoro – zaključila je vlasnica hita “Doza otrova”, podvlačeći da ne želi da ulazi u detalje raskida.

– Pjevačice oduvek imaju velike probleme kada je riječ o dugogodišnjim vezama. Milica je Vaga i ne bi smela da ima probleme s ozbiljnim vezama i brakom. Ipak, zbog rasporeda njenih planeta, ima potrebu da sve što započne bude na najvišem mogućem nivou. Ponosna, gorda i otmena, u prošlom životu je gotovo sigurno bila aristokratske krvi i Mjesec u znaku Lava pokazuje njenu kraljevsku prošlost – kaže Veličković za VIP magazin i dodaje da je Milica u prošlom životu bila operska pjevačica.

– Ona je kompleksna i komplikovana ličnost koju rijetko ko može da razume. Koreograf nije bio za nju, razlike među njima su ogromne. Za nju je neko ozbiljan, uspješan, ostvaren, siguran u sebe i u nju… Potreban joj je džentlmen, gospodin, kakav Miloš nije bio – kaže Dušan Veličković i dodaje da će se atraktivna Milica baš za takvog i udati.

– Ona će biti supruga ekstremno ostvarenog muškarca, i to zbog prisustva Sunca u njenoj desetoj kući. Njen izabranik će biti javna ličnost čije ime znaju svi. Jedino sa muškarcem koji je ostvaren, ona će moći da ostvari dublji odnos – tvrdi Veličković i objašnjava da Milica zbog prisustva Marsa u sedmoj kući ima strah od braka, bliskosti, vezivanja…

– Milica je velika djevojčica koja se boji da ne bude povrijeđena. Zbog dinamičnih odnosa unutar njene porodice čitavog života teži miru i stabilnosti. Još nije srela nekoga ko bi je u potpunosti zaštitio, ali će ga sresti uskoro – tvrdi astrolog. Kako kaže, smiješe joj se i svadbena zvona.

– Ona će se udati za dvije godine, kada progresivni Mjesec uđe u Vagu. Naći će muškarca po svojoj mjeri, koji će moći da joj parira, podrži je, voli, poštuje i čuva – kaže Veličković i objašnjava:

– Posljednju vezu je prekinula kako bi se pripremila za nešto veliko. U vezi je bila nesrećna, a to se odrazilo i na njen fizički izgled, zbog čega je nabacila višak kilograma. Trenutno je nesrećna i zbog toga, ali i to će se uskoro srediti. Pokazala je svima da to nije to, presekla je i stavila tačku na sve što ju je činilo nesrećnom. Okrenula je novi list i uskoro je očekuju samo prave stvari – kaže astrolog Dušan Veličković za VIP.

On za kraj ističe da je za Milicu idealan grad za život Beč, te da bi bilo poželjno da baš u tom austrijskom gradu svije svoje gnijezdo.

