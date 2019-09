Pjevača zbog ljubavnice supruga izbacila iz kuće

Prema najnovijim saznanjima folker je zbog ove afere, navodno, završio na ulici. Kako piše “Kurir” Mitra je supruga izbacila iz kuće kada je u medije dospjela priča o njegovom nevjerstvu, a on je onda prešao da živi kod ljubavnice.

– Mitar se zaljubio kao tinejdžer i za posljedice nije mario. Briga njega za brak, on je na sedmom nebu. Supruga je znala da je folker nevjeran, ali nije znala ko je u pitanju. Sada kada se sve to objelodanilo, istjerala ga je iz kuće i više ne želi da čuje za njega. Mitrova još uvijek zakonita žena je dama i mnogo mu je pomogla u životu. Međutim, više neće da toleriše nevjerstvo, a ni to da je s ljubavnicom javno bruka. Rekla mu je da pokupi stvari i istjerala ga iz kuće – tvrdi izvor.

Mediji su i prije nekoliko godina pisali da je Mitar ostao bez krova nad glavom zbog navodnih švaleracija.

Kako se pisalo, Mitar je morao da napusti svoj dom, jer je dovodio djevojke u tajne stanove u Zemunu.

– Neću ništa da vam kažem. I da potvrdim čaršijska nagađanja i da ih demantujem, opet će svako da priča svašta. Ma šta da se dešavalo, ja svoju suprugu Suzanu obožavam i divim joj se kako izdržava sa mnom. Svaka joj čast što me trpi. Svašta sam joj u životu priređivao, bezbroj puta sam se pokajao i izvinjavao joj se, i ona je bezbroj puta prešla preko mojih ludorija. Stalno pričam kako ću se popraviti, ali šta da radim kad mi đavo ne da mira – rekao je tada Mitar.

