ZNAM NEŠTO ŠTO NIJE TREBALO DA ZNAM: Aca Lukas progovorio o drami sa KARLEUŠOM I BRENOM

“Ja sam čovek koji ne da na sebe i neću nikad dati. Neću da se branim, nego ću da napadam, prenosi stars.

Ne bih da imenujem, to su prozivke, a sve kao neko prijateljstvo. Neću da to bude glavna tema, to nije haos. Gledamo čija će da bude zadnja”, rekao je on u emisiji “Ami Dži šou” i dodao:

“Vidite ovako, to je igrom slučaja otišlo u javnost. Znam nešto što nije trebalo da znam. Pošto sam izbegavam duže vreme i rađene su mi neke stvari, ja sam rešio to da kažem tamo gde sam mogao da bi to neko čuo. To je više privatna stvar. Sve što sam rekao, ništa nisam slagao. Ja obožavam Viktora i Bobu, ali eto, to što sam sa ženom imao, imao sam. Ova druga gospođa se stalno čačka sa mnom, a glumi mi drugaricu, pa ja ispadam potrčko. Morao sam da joj objasnim da se više nećemo čakati.”

