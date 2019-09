Lepa Brena odgovorila Aci Lukasu: “Zanimaju me samo konstruktivne kritike”

Bez direktnog pominjanja svog kolege, poslala mu je poruku da je zanimaju samo konstruktivne kritike bliskih ljudi, ali i da je sasvim zadovoljna svojim nastupima ovog ljeta.

“Ako uzmem u obzir da me je ove godine gledalo pola miliona ljudi na koncertima, da sam imala fantastičan album, mnogo kvalitetnih nastupa, onda me mišljenje pojedinca uopšte ne dotiče. Kada bolje razmislim, uopšte me više ne dotiče. Volim samo konstruktivne kritike pametnih žena i muškaraca,” poručila je Brena.

Podsjećanja radi, Lukas je bio daleko nepristojniji i oštriji u svojim komentarima poznate zvijezde, nazvavši je ‘trećedobnom Štrumpfetom’ nakon koncerta na Music Week festivalu na kome su oboje nastupali.

Uvredljive komentare uputio joj je putem Instagrama, a pisao je da je ona ‘protuva istrošena’, kao i da je njen koncert ‘cirkus’, tvrdeći da je Brena tražila od organizatora da se nikako ne sretne sa njim.

“Ona je zlobna, zavidna i sujetna. Živi kao g*vno, jer zbog svoje bolesne sujete doživljava debakle od ljudi koji sada vasiona. Ne može da podnese da je historija, pa je, glumeći lažnu veličinu, tražila od organizatora da dok ona ne prode, Lukas bude zatvoren u bekstejdžu. Krivo joj je što pjeva prije Lukasa, jer bi u suprotnom pjevala pred praznom poljanom“, piše u njegovoj objavi, prenose “Nezavisne“.

