Dragan Stojković Bosanac: “Kadaif moje Dunje se može mjeriti sa onim iz Istanbula”

Kompozitor i harmonikaš Dragan Stojković Bosanac, jedan od omiljenih članova žirija “Zvezde Granda” čiji zanimljivi komentari na račun kandidata su poseban začin svakoj sezoni popularnog takmičenja, ljetnu pauzu u radu je iskoristio za odmor u rodnom Konjicu, gdje je proveo cijeli prošli mjesec.

– Odmarao sam, a, Boga mi, pecao i ribu. Sve sam dokumentovao i pokazao. Uhvatio sam jedan primjerak od kilo i više, ali sam ga vratio u bazen i rekao svom drugu da ga vrati kada prestane sezona pecanja, tako da preživi ovu zimu i, ako Bog da, da ga ponovo na proljeće uhvatim, pa ću ga ponovo vratiti. Tako ćemo sarađivati dok ne postane velika glavatica – kaže Bosanac na početku razgovora za “FaktorFaktor“.

Iako ima priliku putovati gdje mu duša poželi, kako kaže, najbolje se odmori uz Neretvu.

– Nigdje nema Neretve. Možete je “tražiti” gdje god hoćete, ali ćete je pronaći samo tamo gdje je ona. Neretva je lijepa jer ima lijepu okolinu i lijep pristup. Ja sam bio na raznim rijekama, ali onakvog pristupa nigdje nema. Pristupa u smislu dolaska do obale, pa sa obale na rijeku preko pitomine koja je oko rijeke, e, to je najbolje na Neretvi. Na Boračko jezero ne idem, jer mi je tjeskobno. Ono je u udolini, jeste prelijepo, ali je puno vlage, pa mi ne paše. Bolje mi odgovara gore na Glavatičevu – nastavlja Stojković.

Odmor i boravak na rijeci mu je jako prijao, tako da se i zdravstveno može pohvaliti da je u odličnoj formi.

– Ove godine sam bio dva do dva i po mjeseca van Beograda, tako da sam “razvalio”. Svakako da mi je to super došlo, a nastavit ću i u septembru u slobodno vrijeme. Trenutno sam na moru u Dobroti, gdje stalno dolazim. To je u Crnoj Gori, kod Kotora i nigdje nema ljepšeg mjesta na moru – zadovoljan je vrsni kompozitor.

Već 9. septembra vraća se svom stalnom angažmanu i obavezama u žiriju “Zvezda Granda”.

– Uskoro ćemo svi ponovo biti na okupu, a devetog počinjemo sa snimanjem. Vidjet ćemo dalje kako će biti i šta. Što se kaže, bit će sve na tacni – govori harmonikaš.

Nedavno je javnost na fotografiji na društvenim mrežama koju je objavila njegova kćerka Aleksandra, a koju su prenijeli brojni mediji, prvi put vidjela i Stojkovićevu ženu Dunju.

– Drago mi je da supruga nikada nije željela da bude zvijezda preko druge zvijezde. Ona mi je najveća i iskrena podrška u smislu nečega što se zove ljubav prema porodici i djeci, a dođem i ja tu na red kao suprug. Prava stvar je kada se to osjeti. Pazi me i priprema mi omiljenu hranu. Jako volim punjene paprike, a ona to izvanredno kuha, kao i hurmašice, kadaif. Mnoge sam probao, ali kadaif moje Dunje se može mjeriti sa onim iz Istanbula – ponosan je Bosanac.

Kada je u pitanju karijera njegove kćerke Džidže, zadovoljan je njenim tokom, a ističe i novu saradnju sa “Hayat” televizijom, za koju kaže da će iznjedriti nešto jako interesantno.

Loading..

loading...

Facebook komentari