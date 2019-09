Slađa Allegro imala je dva pobačaja: Prošle godine je postala mama

Advertisements

– Osjećate se jadno, teško je to opisati u nekoliko rečenica. Kada vam se dogodi takva stvar, jedino što možete da pomislite je da je došao kraj i vašeg života. Kao da umirete. Pomišljate: „Sada ću da se objesim i doviđenja. Imala sam bezgraničnu podršku mojih najbližih. Riješila sam da ne želim da se predam. Da moram da podignem glavu i nastavim dalje. To je jedino rješenje. Od toga što ćete da se zatvorite u sobu ništa nećete dobiti. To nije dobro. Ne samo za vas nego i za ljude oko vas koji vas vole. Sve što se dešava morate da prihvatite i da idete sa glavom gore. Da sve stoički iznesete – izjavila je tada pjevačica.

Ona sada uživa sa bebom Milom, a više puta je i javno istakla da je njen put do trudnoće bio trnovit. Uspjela je da se izbori sa dva spontana pobačaja i ostala uporna u svojoj namjeri da se ostvari u možda najbitnijoj ulozi u životu, ulozi majke.

– Kao i prethodna dva puta, zatrudnila sam prirodnim putem. Zoranu i meni nikada nije bio problem začeće već održavanje trudnoće, koja se uvijek prekidala iz nerazjašnjenih razloga. Glavni uzrok svega vidjela sam u urođenoj trombofiliji, zgrušavanju krvi, međutim, dobila sam objašnjenje da ukoliko se urednom terapijom testira, ona ne može da utiče na opstanak ploda. Istog momenta sam promijenila ishranu, počela sam da vježbam i radim na jačanju svog organizma – otkrila je Slađa svojevremeno, prenosi “Avaz“.

