Lukas ne žali pare za odmor s novom djevojkom: Folker za ljetovanje izletio 15.000 eura

Advertisements

Aca Lukas i njegova izabranica Jovana Doroški otputovali su na kratak odmor od svega pet dana, za koji su izdvojili nevjerovatnih 15.000 eura.

Jedan od najpopularnijih pjevača na ovim prostorima pretrpan je obavezama i skoro da ne stiže uopšte da predahne i odmori se od nastupa koje ima i radnim danima, ali po svaku cijenu je želio da provede barem nekoliko dana sa svojom novom djevojkom, s kojom je u vezi od ovog ljeta.

Odabrao je jedno od najluksuznijih ljetovališta, italijansko ostrvo Kapri, gdje je cijena aranžmana u hotelu na obali mora za njih dvoje 2.500 eura dnevno.

– Ovaj odmor Aca nije ranije planirao, mislio je da tek krajem septembra on i Jovana otputuju na neku egzotičnu destinaciju, kad završi sa svim obavezama koje ima. Ali prošle sedmice jednostavno mu je došlo na ideju da ove sedmice njih dvoje negdje otputuju i da tako iznenadi svoju djevojku. Uplatio je aranžman, nakon čega je otišao u Crnu Goru, gdje je imao zakazanu tezgu – rekaoje za “Kurir” izvor blizak Lukasu.

Zanimljivo je da folker uopšte nije razmatrao koliko će ga koštati ovaj luksuz na ostrvu Kapri. Osim aranžmana u hotelu, tražio je i da ima jahtu na raspolaganju, a imao je i još neke skupocjene zahtjeve.

Prije polaska Aca je preko agencije tražio da mu iznajme plovilo jer on najviše voli da krstari kad je na odmoru. Mislim da je samo za jahtu platio još pet hiljada eura, a u tu cijenu ulazi iznajmljivanje, plaćanje vozača.

Također, morao je da plati i dvije povratne avionske karte, jer on i Jovana nisu mogli da stignu na redovan let koji je organiziran preko agencije. To je koštalo preko hiljadu eura. Tu su, naravno, i ručkovi i večere, kao i izlasci. Kad se sve to sabere, Acu će luksuzno ljetovanje na Kapriju za samo pet dana koštati oko 15.000 eura.

Advertisements

loading...

Facebook komentari