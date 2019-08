SVI ZNAJU DA JOJ ANA BEKUTA NIJE PRAVO IME, ALI MALO KO ZNA ZBOG ČEGA GA JE PROMJENILA!

Advertisements

Kao što je mnogima poznato, ona je po rođenju dobila ime Nada Polić, ali se, sredinom 80-ih godina prošlog vijeka, opredjelila za promjenu scenskog imena

Kako je do toga došlo, pjevačica je ispričala prije nekoliko godina za Scenu.

– To uopšte nije bila polemika nego potreba, a to mislim i sada kada su prošle više od tri decenije od tada. Potreba se javila jer je u to doba na javnoj sceni bilo bar četiri Nade – aludirala je Bekuta na Nadu Topčagić, Nadu Mamulu i Nadu Obrić.

– Poslušala sam mog tadašnjeg kompozitora Predraga Vukovića Vukasa, čije mišljenje je bilo da ipak promjenimo moje ime. To je bio čovek koji je imao mnogo godina iskustva i znao je mnogo toga o estradi. Iako mislim da bih napravila karijeru i kao Nada Polić, sa ove distance smatram da mi je to novo ime ipak pomoglo zato što je zvučnije – zaključila je pjevačica, prenosi scandal.

