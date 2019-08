Neda o najvećoj ljubavi: “Jedinom pravom muškarcu nisam uzvratila ljubav”

Advertisements

Itekako je moguće biti sretan i sam. Eto, vidite na meni da je to izvedivo. Naravno da mi se pokušavaju udvarati. No, ne bih mogla reći da postoji neki način kako to rade. Jednostavno, udvarača ima, svi su različiti, i svi se udvaraju na neki svoj način’, rekla je Neda.

Na pitanje bi li danas mogla reći tko je bila najveća ljubav njezinog života, ona je odgovorila pomalo zagonetno. ‘Jedini pravi muškarac u mojem životu je bio čovjek kojem nisam uspjela uzvratiti ljubav’, rekla je Neda ne želeći otkriti tko je muškarac kojeg je pustila da ode iz njezinog života.Iako je na pragu sedmog desetljeća Neda tvrdi da danas ima više obožavatelja nego u mladosti. ‘Iznenadili bi se kada bih vam pokazala svoje poruke, od mnogih poznatih i nepoznatih ljudi’, rekla je uvijek popularna pjevačica.

Evo koje bi karakteristike morao imati potencijalni kandidat, koji bi najse*si baku Balkana doveo do bračne luke drugi put. “Mora biti jedna muška Neda Ukraden, da voli i dobro skuhati i dobro se obući, da je mangup i zezator, ali da je gospodin,piše Pult

Mora biti dorastao ženi koja je i tu i tamo, netko tko voli obitelj, netko tko voli toplinu doma, ali isto tko voli dobru predstavu, dobru kavanu. Kažem vam, taj se još nije rodio”, kaže Neda, pjevačica koja već punih pet desetljeća postoji na regionalnoj estradnoj sceni..

