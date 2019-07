Advertisements

– Svi kažu da će biti bolje, ali ja u to ne vjerujem. Osjećam da nema pomaka i to me užasava, ali šta je, tu je. Ne mogu da se ubijem – kaže Darko za “Alo VIP“.

Darko je povratio mišićnu masu, uspio je da se oslobodi invalidskih kolica i štaka, ali kretanje i dalje otežava desno stopalo, koje srbijanski pjevač ne može da pomjeri.

Kako kažu doktori koji proteklih 10 mjeseci brinu o Darkovom zdravlju, oni su iscrpjeli sve metode liječenja, ali nema željenih rezultata.

