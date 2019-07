Lepa Brena se riješila silikona

Advertisements

Budući da je trpila nesnosne bolove, odlučila je da se intervencija izvodi u lokalnoj anesteziji.

“Njena gornja usna je stvarno loše izgledala. Vremenom su se pojavila kvržice, pošto se taj silikon nakupio na jednom mjestu i baš se primjećivalo. Inače se to dešava nakon otprilike pet i više godina, pa je neophodna intervencija. Mislim da u Breninom slučaju prethodni hirurg nije dobro obavio posao. Ona je još prije dva mjeseca bila kod našeg hirurga, pitala ga je da li postoji neki manje bolan način da se riješi silikona. Plašila se, čula je da vađenje silikona iz usne mnogo boli. On joj je objasnio da nema drugog načina i da, ako želi da ljepše izgleda, mora da skupi snagu”, kaže izvor za “Kurir” i dodaje:

“Prije početka vađenja rekla je doktoru da joj da dvije injekcije anestezije, što je on i uradio. Kad je počela intervencija, Brena je kukala i zapomagala, žena je bila blijeda od bolova, ruke su joj drhtale. Molila je doktora da prestane sa intervencijom. Onda joj je on dao još jednu injekciju, pa je u nastavku procedure bio podnošljiviji bol. Kad se sve završilo, Brena je rekla hirurgu ‘nikad više’ i pitala ga šta smije da pije od lijekova. Nakon dvije sedmice je došla ponovo i onda smo joj ugradili hijaluron u usne. To je mnogo bolje rješenje jer se poslije šest mjeseci ta materija u potpunosti apsorbuje u tijelu, tako da može ponovo da se ubrizga. U svakom slučaju, Breni će se ispuniti želja jer više neće morati da vadi strano tijelo iz usana”, završio je izvor.

