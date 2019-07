Advertisements

Muzičar je oženio 14 godina mlađu, a godišnjicu su proslavili na Krfu, što je Igor podijelio sa svima na društvenim mrežama.

“Ljubavi, sretan ti 13-i rođendan i godišnjica braka, voli te tvoj, one and only Legalazić”, napisao je reper uz nekoliko fotografija.

Podsjetimo, par se vjenčao daleko od očiju javnosti prije četiri godine, na intimnoj ceremoniji kojoj su prisustvovali samo kumovi i par prijatelja u Kotoru.

