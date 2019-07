Bivši dečko misice: “Dijanu sam htio oženiti i imati puno djece”

Advertisements

Srpska misica Dijana Milojković preminula je u ponedjeljak nakon duge i teške borbe s rakom. Bilo joj je 33. godine, a u najtežim trenucima života uz nju je bio njezin bivši partner Stefan Karić.

– Vlio sam Dijanu kao Boga. Od trenutka kad sam ju vidio, zaljubio sam se. Ona je bila moja najveća ljubav. S njom sam htio sve. Htio sam se vjenčati i imati puno djece – ispričao je Stefan, prenosi Kurir.

Dijana i Karić bili su nerazdvojni, a prekinuli su jer je misica pronašla u njegovom mobitelu poruke s drugim djevojkom.

– Nikad mi nije padalo na pamet da ćemo se posvađati zbog tako nekih gluposti. Prekinuli smo zbog sitnice – rekao je Karić.

Opisao je i situaciju koja je dovela do njihovog prekida. Kako Karić kaže, Dijana je pronašla mobitel kod njega kod kuće koji je bio mjesecima bio ugašen. Nakon što ga je upalila, vidjela je poruku djevojke s kojom se, kaže Stefan, nikad nije našao. Poslije ga je upitala čiji je to mobitel, a on ju je slagao i rekao da je očev.

– Slagao sam ju da se ne bismo raspravljali i posvađali zbog gluposti. Taj mobitel ostao je upaljen, a sutradan smo ležali i gledali neki film. U tom trenutku je zazvonio. Vjerojatno je djevojci stigla obavijest da sam sad dostupan. Ni danas nisam siguran tko je zvao, ali sam se u tom trenutku pogubio, uzeo mobitel i odnio ga ocu. Dok sam mu ga davao, rekao sam: “Drži ga, rekao sam Dijani da je tvoj” – ispričao je Stefan.

Ipak, tad je Dijana bila točno iza njega i čula što je rekao ocu.

– Tih dana kao da je tražila nešto da se posvađamo, a na kraju je i našla. To je cijela istina. Poslije svega što smo prošli, ‘prevara’ je bila razlog da prekinemo – dodao je.

Stefan je uvijek bio podrška misici, a kad je ona izgubila kosu zbog kemoterapije, i on se ošišao na ćelavo.

