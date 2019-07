Marija Šerifović vantjelesnom oplodnjom postaje majka

Advertisements

“Mariji stoji da će uskoro postati roditelj, a to će se dogoditi najvjerovatnije naredne godine, a najkasnije za dvije”, kaže srbijanski vidovnjak Vlado Kečina i objašnjava:

“Ona već dugo razmišlja o djetetu i ima ogromnu želju i potrebu da svu svoju ljubav da nekome i nije joj važno da li će dobiti sina ili kćerku”, kaže numerolog.

Međutim, kako je objasnio, iz Marijinih brojeva jasno se vidi da će pjevačica dobiti sina, prenosi “Espreso“.

“Njena partnerka će se u narednom periodu podvrgnuti metodi vantjelesne oplodnje i na svijet će donijeti zdravog dječaka. Iako on neće imati Marijin genetski materijal, to neće spriječiti pjevačicu da ga voli najviše na svijetu”, kaže Kečina.

Budući da u Srbiji pitanje potomstva u istospolnim zajednicama nije zakonom regulisano, Kečina kaže da će budući roditelji živjeti više u inostranstvu, gdje su takve porodice legalne.

“Marija će u budućnosti malo živjeti u inostranstvu, a malo u Srbiji. Iako je nekoliko puta izjavila da će se kada bude dobila dijete povući sa muzičke scene, to se neće desiti. To joj jednostavno nije zapisano. Ona krajem godine izdaje novi album i to će sasvim sigurno biti album njene karijere. Uveliko ga priprema, a sa novog albuma će se izdvojiti jedna pjesma, koja će biti njen najveći hit”, kaže Kečina i dodaje:

“Zbog toga, sve i da želi, Marija neće moći da napravi pauzu. U budućnosti će živjeti veoma lijepo, pretežno od minulog rada”, tvrdi Vlado Kečina i dodaje da će Marija biti odlična majka.

“Njeni nastupi su pretežno vikendima, pa će Marija imati dovoljno vremena da se posveti porodici i djetetu, više nego roditelji koji imaju uobičajeno radno vrijeme”, rekao je Kečina.

Advertisements

loading...

Facebook komentari