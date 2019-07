Gagi Đogani: “Ta balvančina, Sloba, prije svakog nastupa treba da ljubi Luninu sliku”

Advertisements

Kako kaže, i dalje ga smatra najvećim krivcem za Lunino loše psihičko stanje u prvoj, ali djelimično i drugoj sezoni Zadruge.

– “Luna nije njegov nivo…” Bitno da je Sloba sam svoj nivo! On je seljak jedan običan. Seljačina teška, balvan jedan. Ko je on da kaže da se neće pozdraviti sa njom jer nema potrebe i da joj ne bi pružio ruku jer je pobijedila?! Taj isti Sloba Radanović seljačina će morati da uzme Luninu sliku i da stavi u novčanik, pa svaki put prije nastupa da uzme lijepo otvori novčanik pa poljubi Luninu sliku. Bez Lune bi bio nula. Pjevao bi još uvijek u Zrenjaninu za 100 eura, i to mu je mnogo – rekao je Gagi, piše “Ekskluziva“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari