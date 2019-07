Severina u kreditu do guše: Duguje 100.000 eura

Advertisements

I na tržištu nije neka potražnja za njom, otkada je raskinula saradnju s bivšim menadžerom, ima manje nastupa.

Lijepa Hrvatica je prije nekoliko mjeseci podigla kredit za snimanje novog albuma, a sada taj novac ne može vratiti,prenosi Novi.

– Poznato je da Seve ne umije da raspolaže novcem. Troši više nego što zaradi. Tokom 2018. je imala mnogo nastupa širom regiona, ali ništa od zarađenih para nije sačuvala, pa kad je došlo vrijeme da snima nove pjesme i spotove, morala je da se zaduži. Prije osam mjeseci podigla je 100.000 eura kredita u jednoj banci u Zagrebu, a kao garanciju založila je stan.

Prvih pet mjeseci je sve bilo uredu, mogla je plaćati rate, ali posljednja tri mjeseca nije platila nijednu. Valjda nije imala nastupe, pa nije mogla da zaradi toliko para, jer ona ima još jedan kredit, stambeni. Ne znam tačno kolika je rata, ali priča se da je čak 7.000 eura. Uglavnom, iz banke u kojoj je podigla keš kredit su joj poslali dopis da će aktivirati hipoteku ako u roku od 15 dana ne plati sve što im duguje – kaže izvor blizak Kojić.

Severinini prijatelji vjeruju da će se ona izvući iz duga jer joj ovo nije prvi put da duguje, ali i da ona i njen suprug nisu vješti kada je u pitanju baratanje novcem.

– I ranije je imala ovakve epizode. Ali uvijek je tu bio Tomica da to riješi umjesto nje. Ovaj put će izgleda morati sama, jer ni njen suprug Igor po svoj prilici nije baš nadaren da barata parama. Mislim da su Severinini problemi počeli upravo poslije prekida saradnje s Tomicom. On se protivio tome da podigne novi kredit jer je znao čemu to vodi. Kamata na posuđeni novac je 15 posto, što uopće nije povoljno. Severina je čak htjela da podigne kredit preko njegove firme, ali Tomica nije htio da čuje za to. Ko zna, možda je to razlog što su se posvađali – zaključuje sagovornik “Kurira”.

Advertisements

loading...

Facebook komentari