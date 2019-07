Mile Kitić priznao da ima ljubavnice: Kad promjenim djevojku osvježim krv

Advertisements

– Kada bi rekao da nije tako, onda bi slagao. Ja sam duhom jako mlad, a onda sva ta mladost oko mene čini svoje, da se osjećam mladim. Meni ne treba da mijenjam krv da bih se održavao mladim, kao neke svjetske zvijezde. Čim promijenim mladu devojku, odmah mi se krv osvježi – kaže Mile, saznaje “Hayat“.

On otkriva i da li njegova žena Marta zna za to.

– Ne zna baš direktno, ali indirektno već… Ne, nije nikada postavljala pitanja u vezi toga. Pa nije luda da me to pita, a u suštini zna sve. Pametna je ona žena i neće to da me pita. Zna Marta da je u pravom smislu ona jedina za mene, a sve ostalo je samo dio posla – kazao je pjevač za srbijanske medije.

Mile je otkrio i da li je nekada posumnjao da ga Marta vara.

– Ne, da ja znam, ali ako šara neka šara pametno. To za mene nije nikakav problem, samo da ja ne saznam – rekao je.

