Ana Bekuta krenula u šetnju, pa doživjela predinfarktno stanje

Prema pisanju “Scandala“, sticajem nesretnih okolnosti, Ana Bekuta dovela je sebe prošle sedmice u predinfarktno stanje.

Okolnosti koje su dovele do toga da se najbolja srbijanska pjevačica nađe kod kardiologa bile su potpuno naivne.

Naime, Ana u posljednjih nekoliko sedmica svakodnevno gubi kilograme, jer je na specijalnom režimu ishrane. Od kada je počela da se hrani zdravo i da u potpunosti izbjegava so, ona koja je inače patila od visokog krvnog pritiksa, odjednom je prepolovila terapiju jer joj je pritisak naglo pao i više s tim nema problema.

Međutim, da bi vratila staru figuru, Bekuta je osim dijete uključila i svakodnevne fizičke aktivnosti, ali nije slušala ono što su joj preporučili ljekari. Zapravo, računajući da se sjajno osjeća, te da joj je pritisak nizak, a ona čila i odmorna, pješačila je svakog dana po nekoliko kilometara. Međutim, prošlog utorka nije izabrala dobar termin za šetnju pošto je i u popodnevnim satima temperatura prevazilazila 35 stepeni. Ona ne bi ni izašla da prošeta da nije htjela malo da se isprazni.

Naime, tog dana je izašao intervju Đorđa Davida, koji je ispričao da Ana Bekuta ne umije da radi sa kandidatima i to se prvi put dogodilo da neko njoj, pjevačici koja ima oko 60 hitova, prebaci nešto tako. Ana, koja je poznata po tome da se ni sa kim ne svađa, ovo je jako teško podnijela i baš zbog toga riješila je da malo prošeta i razbistri misli.

Ali kada je izašla i prošetala, zbog sparine i visoke temperature, naglo joj je pozlilo.

Prema saznanjima “Scandala”, umalo nije pala na stazi. Srećom, imala je dovoljno snage da pozove svog partnera Milutina Mrkonjića da je odveze kod ljekara. Pošto oni imaju kućne prijatelje koji su kardiolozi, odmah je primljena na hitan pregled i ljekar joj je objasnio da je bila na ivici predinfaktnog stanja.

Naime, stres koji je doživjela i visoka temperatura uticali su da povise njen pritisak koji je do tada bio veoma nizak. Uz dodatnu šetnju i napor njeno srce se i te kako preopteretilo i to je dovelo do rizične situacije.

Bogu hvala, prošla je dobro ovog puta, a ljekar joj je rekao da izbjegava šetnje po vrućini i da se okane stresa, pa ga je Ana poslušala. I dalje je na strogom režimu ishrane i ovih dana se sjajno osjeća.

