Aleksandra Mladenović privedena zbog nedozvoljene brzine

Policija je ustanovila i to da pjevačica vozi auto poslije ponoći sa probnom dozvolom, što je kršenje propisa, ali sve bi se dobro završilo da se pjevačica nije raspravljala s policijom.

– Aleksandru su presretači uhvatili oko jedan sat poslije ponoći. Njena je sreća što nije imala alkohol u krvi, inače bi joj slijedila policijska stanica i triježnjenje do jutra. Ali pošto je bila bahata, ipak su je priveli. Ona je mislila da će se izvući na lijepe oči i na to što je poznata, ali nije joj upalilo, pa je dobila dva kaznena boda, plus mjesec dana zabrane upravljanja motornim vozilom i novčanu kaznu od 15.000 dinara (oko 900 KM) – kazao je izvor.

Ovo je potvrdila i sama Aleksandra Mladenović.

– Sve je tačno i priznajem da je to sve bilo mojom krivicom i da sam pokušala da se izvučem. Vraćala sam se sa rođendana i vozila malo brže, nisam ni primijetila da me juri presretač. Kada su me zaustavili, pokušala sam im objasniti, ali nisu htjeli da me puste, pa smo se tu raspravljali i zato su me priveli. Provela sam nekoliko sati u stanici i onda su me pustili. Sada poštujem propise i ne planiram voziti poslije 23 sata, dok mi ne istekne probna dozvola – rekla je Aleksandra, prenosi “Source“.

