BALI BEGOVA NAJVEĆA KONKURENCIJA: OVAKO IZGLEDA TURSKI BRAD PITT

No, Kıvanç je, kao i Burak, svoje srce poklonio jednoj ženi, s kojom je u braku od 2016. godine. Danas imaju sina i važe za jedan od najpopularnijih turskih parova, piše “Azra“.

Naime, on je u braku s modnom stilistkinjom Başak Dizer, a vjenčali su se u Parizu. Glumac je u jednom od intervjua otkrio da je odmah znao da je ona prava žena za njega, a intimnu ceremoniju vjenčanja obilježila je činjenica da joj nije prisustvovala njegova majka.

Turski mediji su tako pisali da je razlog to što njegova majka nije odobravala njegov izbor, no kasnije je otkriveno da je imala zdravstvenih problema, zbog čega nije mogla da organizira put do Pariza.

