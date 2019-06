“Kriv sam, nemojte me pitati ništa više” – Miki Đuričić se ovako pravda poslije šamara i udaranja štakama

Advertisements

“Nemojte me molim vas pitati ništa, ne želim da dajem nikakve izjave, niti bilo koga da komentarišem. Sve sam to zaslužio, kriv sam, nisam trebao to da uradim. Zaslužio sam to i zato sam kažnjen. Ne želim nikoga da komentarišem, niko me ne zanima, svima želim sreću, neka su živi i zdravi“, rekao je bivši zadrugar koji je nad Nadeždom Biljić i Suzanom Perović bio nasilan i rijalitiju.

Podsjetimo, Mikiju je zbog nasilja nad ženama određena kazna kućnog pritvora u trajanju godinu dana, a isto toliko će na snazi biti i zabrana prilaska žrtvama, piše “Telegraf“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari