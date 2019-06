Jelena Karleuša sasvim iskreno o pobjednici Džejli Ramović

Advertisements

Kakav utisak je na tebe ostavila ova sezona?

– Generalno je cijeli period iza mene bio strašno težak. Najgori u mom životu. ‘Zvezde Granda’ su mi pomogle da sve to na neki način prebrodim. Trudila sam se da se koliko sam mogla u datim trenucima, posvetim mojim kandidatima i da svim tim mladim ljudima prenesem moje znanje i životno iskustvo. Na sceni sam skoro 25 godina i ovaj posao mi je više nego jasan.

Marija kaže da je ova sezona bila izuzetno stresna za nju jer se vezala za svoje kandidate i da će dobro razmisliti da li će se opet upustiti u sve to. Kakva je kod tebe situacija?

– Maro, do sad smo radile gratis, red je da tražimo neki topli obrok više! Ipak mislim da je moja žrtva u ‘Zvezdama Granda’ najveća. U svakom smislu. Meni su sve ove sezone uticale i na porodicu i na brak jer sam godinama spriječena da sa djecom odlazim kod muža u inostranstvo, svako moje pojavljivanje košta pravo bogatstvo jer ja ne mogu u farmerkama i patikama kao Marija, vučem najveći medijski pritisak i imam ulogu nekog ko mora da pravi veliku gledanost. Ovaj šou je odavno prestao da bude puko takmičenje talenata i uključio se u svjetske trendove TV pristupa, a na tim izmjenama sam insistirala ja. Od kad sam došla pa do sada, mijenjala sam kruta TV pravila, krutu publiku punu predrasuda i još mnogo toga. Ipak, upravo zbog takmičara, dešava se magija koja nas tjera da ne odustajemo. Uzbudljivo je a i pomažemo mladim ljudima da što pre udju u igru zvanu šou-biz pakao.

Negodovala si zbog članova žirija koji su Džejli dali 12, a Milici po 1 ili 2 boda. Da li si zapamtila ko su oni pošto si ih nazvala ku*tonima?

– Ma prepoznaju se oni sami! I jesu ku*toni. Kakav je to način? To je kao da proglasiš Mesija za najboljeg igrača godine, a drugo mjesto daš igraču iz FK Donje Brijanje! Ronaldo ti ne bude u konkurenciji?!? Pa gdje to ima?! Uostalom, ko od mene još očekuje da šutim na nepravdu? Nikad nisam i nikad neću.

Kako ti se čini Džejla i misliš li da će napraviti nešto veliko?

– Džejla je veoma lijepa, mlada devojka, odličan vokal i veliki potencijal. Želim joj svu sreću u budućem bavljenju ovim poslom u koji sam i ja ušla vrlo mlada, sa nepunih 16 godina, tako da znam šta čeka i nju i Milicu… Ali moram da kažem da se u životu i šou-biznisu ne pobjeđuje na poene već na rad, suze i znoj! Iskreno, ja Džejlu svrstavam u tip pjevača koji nemaju izraženu emociju i harizmu. Ona tu svoju hladnoću mora da pobjedi da bi uradila nešto više.

Paparaci su uhvatili momenat na tvom telefonu u trenutku dok ti je stizala poruka od Marija sadržine ‘DEBIL’. Koga ste ogovarale?

– Sašu Popovića! Hhahaha, šalim se… Mislim da mi je poslala poruku DEBIL za pjevača koji je u tom trenutku glasao i nije dao Milici nijedan glas. A to što mi paparaci slikaju i zumiraju ekran telefona je svakako za novu tužbu. Gdje svih 300 tu još jedna, prenosi “Svet“.

Advertisements

loading...

Facebook komentari