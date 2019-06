Nastavlja se: Nakon novog Nikolinog komentara, Željko Samardžić oštro odgovorio kolegi

Advertisements

Naime, Nikola je prozvao kolege koje su glasale za pobjednicu Džejlu Ramović, a nisu dale poene takmičarki Milici Čikarić, te se Željko našao prozvanim budući da Milici nije dodijelio nijedan poen.

– Dragi Nikola, pošto sam se pronašao u tvom tekstu… moram odgovoriti. Nije me sramota uopšte. Glasao sam po svom ukusu. A jadno je samo to što su mnogi morali da prođu bez ijednog poena, jer tamo niko nije zaslužio nulu. U finalu su baš zato što su izvrsni pjevači… ali Džejla je posebna što se i vidjelo po glasovima publike koji su je na kraju i doveli do pobjede. Žiri uopšte nije bio ni potreban. Ali kako god, ružno je da se ne poštuje neko samo zato što ima svoje mišljenje – napisao je Željko Samardžić, a potom je usledio novi odgovor Nikole Rokvića.

– Željko dragi, Džejla je divna i zaista je zaslužila da pobjedi… To ne sporim… Uostalom i ja sam joj dao 12 poena… Ne želim da komentarišem tuđe ukuse… Ne znam zašto si se ti osjetio prozvanim… Pričam o vidljivoj podijeli i namjernom uticaju na bodovanje dvoje favorita… Slažem se da žiri nije bio ni potreban, narod je sam izabrao pobjednika! A to je i po mom mišljenju Džejla! – napisao je Rokvić.

Samardžić je kratko za “Blic” prokomentarisao sukob sa kolegom.

– Mislim da je reagovao emotivno i da njemu kao jednom finom i kulturnom mladom čovjeku to nije trebalo – rekao Željko.

On se, takođe, ponovo oglasio na Instagramu.

– Koristim priliku da još jednom čestitam Džejli Ramović na pobjedi. Ja sam glasao po svojoj savijesti i po svom ukusu. Takmičenje ‘Zvezde Granda’ ne pratim, ali nekoliko dana prije glasanja sam dobio po snimak od svakog finaliste i donio odluku o poenima za svakog kandidata. Napominjem da nisam znao ko je kome mentor i da sam glasao po svom ukusu. Nisam zaslužio da me bilo ko javno kritikuje i naziva pogrdnim riječima zbog toga što nisam glasao po njegovom ukusu i volji. Mislim da je Milica jako talentovana djevojčica i da poput ostalih takmičara nije zaslužila nulu. Nije toliko bitno koliko sam ja bodova kome dao, glas naroda je glavni i narod je i odlučio ko je pobjednik – nadovezao se Samardžić.

