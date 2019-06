Popović progovorio o novoj sezoni Zvezda Granda! Karleuši je jedno ZABRANJENO da radi, a evo da li Marija Šerifović ostaje

Advertisements

Nakon svečane ceremonije proglašenja pobednika, direktor “Grand produkcije” Saša Popović je izjavio da je prezadovoljan sezonom “2018/19” i koji otkriva da će Marija Šerifović ipak ostati članica žirija i naredne godine uprkos tome što je i sama izjavljivala da razmišlja o povlačenju. On smatra da će dolazeća sezona biti gledanija od upravo završene, kao i da će tome doprineti nova promena pravila.

– Mislim da će sledeća sezona da nadmaši ovu. Mentorstvo se pokazalo jako dobro, interesantno. Jednostavno, rejtinzi su pokazali da je ova sezona bila najinteresantnija sezona – započeo je Popović razgovor za portal “SrbijaDanas.com”.

Marija je rekla da će da razmisli dobro da li će u sledećoj sezoni da ostane?

– Jeste, razmislila je. Ostaje.

Da li ostaje zbog vas ili zbog Džejline pobede?

– Odavno smo se dogovorili da svi ostaju, nema razloga da izađe iz žirija.

Da li se koncept u sledećoj sezoni menja ili ostaje isti?

– Menja se. Žiri ostaje isti, u prvom krugu će biti 15 ili 16 emisija, njih šestoro ostaju u kapsuli i ne vide kandidate. Ne mogu više da uzmu kandidate koje su imali, znači ako je neki kandidat bio kod Jelene Karleuše, ako je ona glasala za njega i otvori se kapsula, ona mora da se isključi i ne može da uzme tog kandidata. U svakoj emisiji imaćemo gosta mentora, to znači da će jedna velika zvezda sedeti pored mene, ali samo u toj emisiji, i imaće mogućnost da uzme nekog od kandidata i da mu bude mentor.

Kako ćete provesti leto? Da li ste isprobali novu jahtu?

– Nije jahta. To je normalan brod, koji vozim sam, ne plaćam nikom ništa, sam ga održavam. Taj brod ne košta milion evra, daleko od toga. Brod koji sam kupio je sasvim normalan, kakvih ima na stotine, platio sam ga 250.000 evra, položio sam nautički ispit u Rijeci i sam ga vozim.

ZABEZEKNUĆETE SE! Pogledajte na šta je direktor Granda potrošio MILION EVRA! Za održavanje će morati da izdvoji još 10.000

Ranije su bili popularni koncerti Zvezda Granda, zašto sad toga više nema?

– Davno je to bilo, još 2007.godine. Možda napravimo, dobra ideja.

de ćete ići da odmor?

– Ići ću u Opatiju, tamo imam svoj stan.

Da li se osećate bezbedno u Hrvatskoj?

– U Istri? Istra je nešto drugo. Istra kao i da nije Hrvatska, verujte mi. Opatija je jedan divan grad i ljudi su stvarno fenomenalni. Nikada nisam imao neprijatnosti. Desila mi se tamo i jedna smešna situacija. U tržnom centru u Rijeci, majka i ćerka su me srele i kažu: “Molim vas gospon Sale, da kažete onoj Karleuši da ne vređa kandidate”. Ja joj kažem: “Ne brinite gospođo, izbacićemo je sledeće godine iz žirija”, a ona se pobunila:”A ne, ne, nemojte je izbaciti, ona je interesantna, nego joj samo kažite da malo smiri jezik”.

Da li vam je nekad žao što ste “rastali” od Milana Stanković? On je i dalje popularan.

– Jeste, Milan je super. Što se tiče popularnosti on je dečko koji je bio popularan posle prve emisije sa onom plavom kosom i kako je nastupao sa kačketima. On je već te prve godine stvarno postao zvezda. Jednostavno je želeo da izađe iz “Zvezdi Granda”, hteo je nešto sasvim drugačije nego ostali. Ne mogu reći da mi je žao, jer je jednostavno njegova odluka. Zaista mu želim sve najbolje i smatram da je on zaista jedan vanserijski lik i možda najspecifičniji koji je bio u ZG – završio je Popović u intervjuu posle finalne večeri.

Advertisements

loading...

Facebook komentari