Haris Berković progovorio o tajnom vjenčanju sa Radom Manojlović

U estradnom svijetu ova vijest je prije nekoliko dana odijeknula poput bombe. Mnogima je bilo čudno kada su pročitali takvu informaciju znajući da se navodno od početka te veze istoj protivio Radin otac. On se, navodno, nikako ne može pomiriti s tim da njegova mezimica voli pjevača bosanskih korijena.

Po najnovijim estradnim pričama, Rada i Haris su se nedavno vjenčali u tajnosti. Kako je objavljeno, na vjenčanju je, sa pjevačicine strane, bila jedino njena sestra Maja, ali ne i otac upravo zbog toga što se od početka protivio njihovoj vezi.

– Morali su od njenog oca kriti da će se vjenčati pa je sa Radine strane jedino bila njena sestra – ispripričao je ranije izvor blizak pjevačici.

No, Haris Berković demantira takve priče. U izjavi za “Hayat“, ovaj crnokosi pjevač kaže da ljubavi ima, ali ne i da su njih dvoje stali pred matičara.

– U ovom turbulentnom i ludom vremenu, lijepo je znati da ima puno ljudi koji podržavaju ljubav, koji su na strani ljubavi. Obećavam kada bude nešto konkretno da ću vama prvo javiti – kazao je Berković.

Dodaje da su mu jako simpatične priče da su se vjenčali u tajnosti, a još više one po kojima je na tom vjenčanju bila jedino radina sestra.

– Vrlo simpatično i lijepo upakovano. Rekao bih, ništa zlonamjerno. Treba širiti ljubav i na takav način – smješkajući se kaže Berković.

Priznaje da su Rada i on bili zajedno na odmoru. No, nigdje nisu objavili zajedničku fotografiju sa ljetovanja. Ali i bez njegovog priznanja da je ljetovao sa Radom, svi koji ih prate na Instagramu mogli su to vrlo lako zaključiti po fotografijama.

