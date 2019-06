Boban Rajović pokraden u Americi

Advertisements

Na nedavnoj turneji po američkim gradovima koncerte je održao Boban Rajović koji je naglasio da je sve bilo dobro i pozitivno, no da u svoj toj pozitivnosti uvijek mora biti i nešto što će bar na tren sve pokvariti. Kako je kazao, ukradeno mu je porodično nasljeđe na koncertu.

Naime, na pauzi je skinuo prsten mnogo vrijedan kao i ostali nakit da bi se osvježio, no kada se vraćao na scenu zaboravio ga je vratiti na ruku.

– Kada sam se vratio nije ga bilo. Kao da me je grom pogodio. Napravio sam uzbunu ne zbog novčane vrijednosti prstena, nego zato što je to nešto što sam dobio od dede a išlo je s koljena na koljeno. Emotivno sam vezan za taj komad nakita. Vjerovali ili ne momci iz obezbjeđenja vrlo brzo su ga našli i donijeli na čemu sam im veoma zahvalan. Naravno da sam ih počastio – rekao je Boban a mi ne sumnjamo da je imao i od čega s obzirom na to da je na ovoj turneji zaradio pozamašnu sumu novca, piše “Express tabloid“.

