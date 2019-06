Doktori je upozorili: Pjevačica zbog zdravstvenog problema morala da preduzme drastične mjere

Advertisements

Zbog čestih putovanja, nastupa koji traju do ranih jutarnjih sati, ali nekada i zbog nepravilne ishrane, Aleksandri Bursać se pojavila insulinska rezistencija. Po savjetu doktora, da ne bi došlo do povećane gojaznosti, te potencijalnih kardiovaskularnih oboljenja, Aleksandra se podvrgla dijeti kako bi svoj izgled dovela do savršenstva, ali prije svega zbog zdravlja, piše Blic.

– Da, počela sam sa keto dijetom. Vodim računa o ishrani, ne preskačem nijedan obrok, a često nosim jela koja moram da jedem – kaže Aleksandra za “Blic” i ne krije da zbog prirode njenog posla nije lako ispratiti zahtjeve doktora.

Ona kaže da je njena branša posebno izložena ovakvim vrstama bolesti zbog stresa, nespavanja i loše ishrane.

Prije nekoliko mjeseci s ovim problemom se susrela i njena koleginica Katarina Živković, koja je kao i Aleksandra morala da promijeni način ishrane.

– Morala sam iz korijena da promjenim režim ishrane, da potpuno izbacim ugljene hidrate, a onda i način života. Pojačala sam trening i zato sam i smršala. Više nemam višak kilograma, koji sam dobila na nervnoj bazi. Meni su svi ostali rezultati savršeni, problem je samo taj insulin – rekla je ranije Katarina. Sa istim problemom borile su se i Goca Tržan, Ana Stanić i Sofija Rajović.





