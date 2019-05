ĐULKICA SAKIĆ NAKON LAŽNE VIJESTI DA JE POGINULA: “Čini mi se da iza ovoga stoje fanovi Kije Kockar”

Advertisements

Đulkica Sakić kćerka je Sinana Sakića koja već dugi niz godina sa suprugom Aljom i djecom živi u švicarskom gradu Baselu. Poznata po britkom jeziku, iskrenom i otvorenom komentaru, ali jedna dobrica u duši koja se bori protiv nepravde i svega onoga što ovaj svijet čini lošim, piše “Avaz“.

I sama je prije par dana bila glavni akter lažne informacije da stradala u saobraćajonj nesreći, a što ju je kao čovjeka, osobu, majku, suprugu, kćerku veoma šokiralo.

-Ne znam zaista ko je ta osoba, znam samo da se zove Alina Musić, Bosanka koja živi u Baselu gdje sam i ja. Čitala sam njene prepiske sa novinarom portala koji je objavio tu gnusnu laž da sam poginula. Znam da je ona poslala sliku slupanog automobila i napisala mu kako sam imala udes. Znam da ju je on pitao, da li je informacija provjerena, a ona je rekla da jeste i da je ona bila svjedok te nesreće. Mislim da je ona onaj užasni psihopata koji uživa u tome da nekoga povrijedi i da o nekome širi gnusne laži. Njeno ime, prezime proslijedila sam kriminalnoj policiji u Bazelu, a podatke njenog e-maila morao je dati i portal iz BiH koji je to objavio, tako da će se sada policija njome baviti, a ja ću pokrenuti sudsku tužbu. Morala sam sve to da uradim jer to nisu stvari za zezanje, možda će stvarno neko da me ubije. Prema informaciji koju imam ta ista osoba je zvala moju rodicu i pitala je da li me dobro poznaje. Ona je pitala ko je ona, a ta Musić joj je odgovorila da je ona novinar i da je interesuje da li se Đulkica dva puta udavala. Moja rodica joj odgovorila da nije, već samo jednom i to prije dvadeset godina. Saznala sam da se već danima ona raspitivala o meni kod raznih ljudi? Ta bolesnica je čak rekla kako je njoj informaciju potvrdila moja dadilja koja kao radi za mene, a ja nemam nikakvu dadilju.



Da li misliš da je ona sama u svemu tome ili ima još neko?

-Ni sama više ne znam šta da mislim. Ja onako sama za sebe razmišljam da nije neko od tih bolesnih fanova Kije Kockar umiješan u sve to. Nekoliko njenih fanova je komentarisalo tu moju navodnu nesreću, kao nama je nje žao, mjesec je ramazana valjda će se izvući…, ali ona je podržavala Kiju, a kasnije je bila protiv nje, a što se njenim fanovima nimalo ne sviđa. Sve je to veoma duboko otišlo. Kija jednostavno zlo i ona širi zlo, a Sloba je divan mladić. Ja sam već odavno znala da je na twitteru pljuvala Bosnu i Bosance. Ona svjesno laže ljude. Kija je mnogo loš čovjek.

Kija ili Luna?

-Od ta dva zla ne znaš koje je gore zlo. Luna je glupa, maloumna, nepismena, primitivna, jadna, čemerna od goreg oca i još gore majke. A, Kija, kulturna, pametna, pismena, a jedan veliki ološ, i nadimak prasica joj odgovara.



Kako je reagovala tvoja porodica?

-Moja starija kćerka Sabina je u Beogradu gdje živi sa mojom mamom Sabinom, a nju je nazvala njena prijateljica Ajla Mehanović iz Sarajeva i pitala je da li je dobro i kako mi je mama!? Moja Sabina je odgovorila da jeste, a onda joj je ona poslala tu vijest sa portala i moja kćerka je u momentu zanijemila, rekla mi je da je mislila da će umrijeti. Moja kćerka je kada me dobila na telefon prvo plakala punih deset minuta. Ta teretana je deset minuta pješke od moje kuće i auto mi uopšte ne treba. Rekla sam kćerki da je trebala pročitati tekst dobro pa bi znala da nije nešto u redu. A, ja jesam taj dan išla u teretanu, sat vremena nakon sehura, vratila se u stan i legla da spavam, pa sam, a što nikad ne radim, utišala telefon. Kada me nazvala mama Sabina samo je rekla: „Nikada više, ali nikada više da nisi telefon utišala i spustila mi slušalicu“. Jednostavno od pretrpljenog šoka nije mogla da priča

Približava se godišnjica smrti tvoga oca Sinana Sakića, kako će te to obilježiti?

-Vjeruj mi, ali zaista je tako, mi međusobno uopšte ne pričamo o njegovoj smrti. Jedino što smo prokomentarisali da bi trebali postaviti nišane i to je sve. Ja evo sada javno kažem, osam mjeseci bila sam na tamnoj strani života, bila sam u dubokoj depresiji, da ni sa mamom nisam kontaktirala, odnosno ona me nije zvala jer je znala u kakvom se stanju nalazim. Tek sam uz pomoć psihologa, psihijatra uspjela opet da se vratim u život. Kada je prošla dženaza, kada se sve pomalo utišalo, ja sam onda klonula. Ni danas ne mogu slušati njegove pjesme, gledati ga na televiziji, sve me to još boli.

Kako ti je mama?

-Ona se trudi da bude hrabra, ali nije to to. Ona još uvijek 24 sata ima telefon pored sebe, nikada se od njega ne odvaja i stalno misli, vjeruje da je tata još uvijek negdje na putu i da će je nazvati, da će joj se javiti. Nama je opet nekako malo lakše, ali ona se svakodnevno susreće sa njegovim stvarima, svaka sitnica u stanu je podsjeća na njega. Mama isto posti i to joj sada u mjesecu ramazan mnogo pomaže.

Kontakt sa Medom i Ćelom?

-Stvarno me ne interesuju. Neki me ljudi zovu i kao ne treba da pričam o njima dvojici, kao nije sve to istina, a ja kažem, da sam ja njih „pljuvala“ i kada je tata bio živ, pa što se nisu tada oglašavali, a ne sada, kada tate nema i kada ne može da potvrdi sve ono što ja kažem. I ta Sinova prva žena, što se nije oglasila kada je tata bio živ, već sada našla da ispliva iz anonimnosti i da širi laži. Sve i sada pričam i kada je tada bio živ, tata me nikada nije demantovao jer je znao da je sve istina.

Da li je Sabina razmišljala da ode negdje drugo da živi?

-Iskreno, pričali smo neki dan i ja sam joj rekla, da sam ja na njenom mjestu ja bi sve rasprodala i otišla. Dolazila bi samo tati na mezar i to je to.

Kako i od čega živi danas Sabina Sakić?

-Vjeruj mi ja ne smijem to da je ni upitam. Kada razgovaramo, samo je pitam trebali joj šta, ona odgovori da ne treba i tu se priča o tome završava. Nikad ništa nije tražila i kako primjećujem sve imaju. Mama živi sa Alenom i njegovom djevojkom koja je trudna i rodit će blizance. Tome se mama jako raduje. A sa njom živi i moja kćerka Sabina. Ja sam im ovdje u Švicarkoj kupila dječija kolica. Jedino što nas žalosti je to što tata nije doživio da vidi Alena kao oca, a to mu je najveća želja bila.

Snimaju se coveri pjesama tvoga oca, to rade znani i neznani, kako ti gledaš na to?

-Sinan je bio jedinstven na estradi, samo je on znao dati dušu svakoj pjesmi, sve su to jako, jako loše kopije. Slušala sam i verziju jedne Sinanove pjesme u izvedbi Marije Šerifović i to je jednostavno rečeno grozno.



Da li se tvojoj mami javlja neko od pjevača?

-Prema onome što sam čula od nje, javlja joj se samo Šemsa Suljaković. Ali, šta smo mogli očekivati, kada nekog nema svi ga zaborave. Mislim meni ne treba niko od njih da se javlja, ja imam svoj život, ali mogli su barem mami da se jave.

