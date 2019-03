Al Dino: Ja sam u čaršiji pronašao svoje mjesto… Ostavit ću neki spomenik iza sebe…

Advertisements

Ove subote u Wow Hayat Production Showu, Ammar Švrakić je ugostio svima dobro poznatog bosanskohercegovačkog pjevača i kantautora Al Dina. Iako je bio glavni gost u rubrici Izazov gdje je morao provesti dan radeći kao cvjećar, stigao je prokomentarisati život kantautora u BiH.

Budući da je Al Dino vječiti romantik i neko ko vjeruje u pravu ljubav, on navodi da mu je ljubav isto tako veoma često motiv prilikom pisanja tekstova.

Ljubav je bazen u koji uvijek možeš zagrabiti. Ljubav je neiscrpna tema, a mi samo pokušavamo da zagrebemo malo sa tog diva. Tako da sam ostao na temi ljubavi, nekada izgubljenoj, a nekada ostavrenoj. Mogao bih pisati o zbivanjima i politici, ali nisam taj tip, to bi bilo crnje od mojih tužnih pjesama.

Komentarišući bh. muzičku scenu, navodi da ima i pozitivnih i negativnih strana. Smatra da će se kvalitet u konačnici uvijek prepoznati, a da će glumci na kraju biti otkriveni.

Ja sam u čaršiji pronašao svoje mjesto sa dvije pjesme, „Mojoj majci“ koju sam pisao za Hanku Pladum i „Tebi majko misli lete“. Ostavit ću neki spomenik iza sebe, piše “Hayat.ba“.

O inspiraciji i samom nastanku njegovih pjesama mu je vrlo teško govoriti:

To je čudan osjećaj zanosa kojeg čovjek doživi i osjeti se da će izaći nešto dobro iz toga. To su čudna stanja svijesti. Teško je to objasniti. Isto je kao da pitaš serijskog ubicu kako si ubio nekoga. Ne zna ni on dobro – našalio se Al'Dino.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Advertisements

loading...

Facebook komentari