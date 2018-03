NAPADNUTA FOLK PJEVAČICA! HOROR SCENA U ŠVEDSKOJ: Jelena Kostov prošla kroz PAKAO!

“Jelena je odlučila da prekrati vrijeme do nastupa u Švedskoj, pa je odlučila da ode do jednog šoping centra sa prijateljicom koja tamo živi. Kada su se uputile ka automobilu napao ih je s leđa muškarac sa kapuljačom na glavi. Oko njih u tom trenutku nije bilo ljudi, budući da je već bilo kasno, a pljačkaš je iskoristio priliku”, počinje priču za “Pink” dobro obavješteni izvor blizak pjevačici i dodaje:

“Jelena nije znala šta ju je snašlo. Imala je torbicu sa novcem, karticama i dokumentacijom i sve je morala da mu preda, budući da je pljačkaš njoj i njenoj prijateljici zaprijetio nožem. Čim mu je dala novac, on je pobjegao, vjerovatno u strahu da neko ne naiđe, a Jelena nije mogla da dođe sebi od šoka. Jedva je uspjela da ode na nastup, čak je pomišljala da ga otkaže, ali je ipak skupila snagu. Na svu sreću su joj pasoš i karta bili kod prijateljice u stanu, pa nije bilo većih problema oko povratka u Srbiju, ali će joj ova trauma ostati za cijeli život, nažalost“, kaže izvor…

Kako bi provjerili saznanja ekipa “Pinka” stupila je u kontakt sa pjevačicom koja je bila prilično potresena zbog cijele situacije.

“Ne ponovilo se. Ne znam ni sama kako sam uspjela da izguram nastup te večeri, to je bilo strašno. Zahvalna sam samo bogu što je naoružani čovjek pobjegao kad je uzeo novac. Svašta mi je prošlo kroz glavu, mislila sam na sina, na supruga, na porodicu… To je jeziva scena koju želim da izbrišem iz glave što prije. Idemo dalje! Nije mi žao para, ličnu kartu sam vadila opet, sve je to nadoknadivo, bitno je samo da smo svi živi i zdravi“, rekla je Jelena Kostov.

