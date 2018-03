Joksimovićeva supruga usred emisije “očitala bukvicu” Rozgi

Hrvatska pop pjevačica Jelena Rozga gostovala je na srpskoj Prvoj televiziji, u jutarnjem programu koji vode Jovana Joksimović, inače supruga srbijanskog pjevača Željka Joksimovića, i Srđan Predojević. Svi koji su pogledali jučerašnju emisiju danas pričaju jedino o onome što je hrvatskoj pjevačici poručila zgodna Jovana, piše “Index“.

“Moraš naći nekoga… Mislim, nije ni to zabavljanje tako jednostavno. Ako ti se ne dogodi ljubav do nekih godina, onda moraš biti malo pragmatična. Naći nekoga… Kažeš: Ok, ja sam to i to godište… Hajde da nađem nekoga da imam s njim dijete”, rekla je ozbiljno supruga Željka Joksimovića na opasku voditelja Predojevića kako je upravo Jovana primjer da se sve “može stići i postići”.

Rozga ju je slušala pognute glave i ostavljala dojam kao da joj je pomalo neugodno.

“Teške su mi ovo teme, rano mi je, znaš…”, pokušala je simpatično okrenuti sve na šalu Rozga.

“Znaš koliko je prošlo… Sigurno jedno dvije, tri godine otkad si bila kod nas u programu i rekla da bi voljela da imaš jednu malu curicu…”, bila je uporna Jovana, na što je Rozga rekla da to govori već godinama, ali nikako da se dogodi, ali da se nada da hoće, jer to želi više od svega.

