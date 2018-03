Lidija pokidala na sceni, Lukas se zbog nje posvađao sa Viki: “Nemoj da nju slušaš ona nema pojma, ja sam ovdje zvijezda!”

Lidija je izvela pjesme “Ne dam bolu” i “Požuri ljubavi” nakon čega je dobila šest glasova, svoj glas nije dao Lukas.

Lukas je odlučio da svoj glas ne dadne Lidiji jer smatra da ona to može mnogo bolje od ovoga. Nakon što joj je poručio da sluša njegove savjete jer je on najveća zvijezda u žiriju došlo je do svađe između njega i Viki, piše “E-turneja“…

“Nemoj da slušaš Viki, slušaj mene ja sam ovdje zvijezda. Viki ti nemaš pojma, nemoj da pričaš više, nemaš pojma, znam mnogo bolje od tebe”, rekao je Lukas.

Marija je dodala da je Lidiji dala svoj glas zbog druge pjesme, dok joj se prva pjesma uopšte nije dopala.

Saša Popović nije htio da iskoristi svoj glas kako bi Lidiju pustio direktno u naredni krug, tako da su obje takmičarke otišle u baraž.

