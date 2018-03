DALAL MIDHAT ODLUČILA PROGOVORITI: “ISTINA O MOM RAZVODU!”

Dok je pjevačica otvoreno govorila o borbi s takozvanom insulinskom rezistencijom ili gestacijskim dijabetesom, o razvodu od bivšeg supruga, s kojim ima kćerku May, do sada nije progovorila ni riječ.

Dalal je ipak za “Avaz” prvi put progovorila o raspadu svog braka. Otkrila je kako je kćerka prihvatila odluku roditelja, šta je to što je tjera naprijed, koliko joj muzika pomaže da prebrodi teške trenutke…

Bez dileme

“Nikada ne govorim o svom privatnom životu i ne bih progovorila ni o mojim dijagnozama da nisam smatrala da ću tako pomoći drugima. Kada je u pitanju moj brak, do sada nisam komentirala jer ne smatram da imam šta reći osim činjenice da smo se razveli. U sjajnim smo odnosima, odgajamo svoju kćerkicu zajedno i baš zbog nje izbjegavam pričati o toj temi”, govori nam Midhat.

Osmogodišnja May nakon razvoda roditelja živi s majkom, a, kako Dalal kaže, njen bivši suprug se složio s ovom odlukom bez problema.

“Tu nikada nije bilo dileme s obje strane. Ona je to prihvatila najnormalnije, jer joj je emocionalna inteligencija jača strana i puno je sretnija ovako. Jednostavno vam se putevi raziđu kao partnerima, ali uvijek ostajete roditelji, i to tako treba i predstaviti djeci. Na sve što mi se događa gledam kao na put koji moraš proći, korake koje moraš napraviti, koji su negdje bili zapisani. Tako sam počela razmišljati nakon što sam izgubila oca i sestru. Kada se pomiriš s teškim gubicima, lakše je podnijeti ostale udarce”, pojašnjava pjevačica.

Fizičke aktivnosti

Kćerka je natjerala, ističe, da se suoči i sa zdravstvenim problemima. Prvobitno su je doktori uvjeravali da je sve u najboljem redu, a onda je odlučila da stvari uzme u svoje ruke.

“Ona me jedno jutro pitala da je izvedem u park, a ja nisam mogla da stanem na noge. Shvatila sam da moram sama naći rješenje ili neću biti u stanju brinuti se za dijete. I borila sam se svim silama da dođem do dijagnoze iako mi niko nije vjerovao osim mog prijatelja i trenera Adisa Abdulovića, koji je zajedno sa mnom prolazio kroz cijeli proces i koji me je savjetovao o prehrani i fizičkoj aktivnosti od prvog dana do danas”, pojašnjava Midhat.

“Never give up” je snažna poruka

Dalal Midhat je prije nekoliko mjeseci objavila i prvu numeru na engleskom jeziku pod nazivom “Never give up”.

“Zaista nisam očekivala da će novi singl ovako brzo naći svoj put do publike, jer je ipak u pitanju balada koja je namijenjena za strano tržište, medije koji su vezani za Evroviziju. Moj tim i ja smo radili na njoj dugo, čekali pravi trenutak jer smo htjeli da pjesmu koja nosi tako snažnu poruku prati i jednako bitna tema pa sam spot posvetila programu transplantacija “Otvorene mreže”, i u spotu se pojavljuju pacijenti koji su transplantirani kroz program koji se zove “Never give up””, kaže Midhat.

