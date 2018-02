BIVŠI UČESNIK “VELIKOG BRATA” RADAŠIN: “Milije su mi krave od starleta”

Radiša Miljković (58) iz aleksinačkog sela Ljupten (Srbija), poznat kao Radašin, koji se prije desetak godina proslavio učešćem u “Velikim bratu”, a potom učestvovao u “Farmi”, digao je ruke od srbijanskih rijalitija.

Advertisements

Otac dvoje djece i deda šestoro unučadi, koji je ugostio ekipu “Kurira” na svom skromnom imanju, kaže da se ne stidi druženja sa striptizetama i igranja oko šipki, što je radio u rijalitiju, ali da su mu sada krave milije od starleta…

Besparica

Priznaje da se rado prisjeća dana slave i čežnjivo posmatra isječke iz novina koji mu vise na zidovima, ali tvrdi da je sa tim vremenom završio.

“Sad se bavim poljoprivredom i radom na građevini. Nije lako, pada fasada u oči, a ovamo ženske koliko hoćeš, ali neću više u rijaliti. Treba da se obavežem na dvije godine, da radim šta mi se kaže, ali nisam ja za to. Odlučio sam da se posvetim porodici, nedavno sam dobio šesto unuče, ima četiri mjeseca, red je da se njima pozabavim. Trebale bi mi dvije krave, ali nemam para da ih kupim, pa bih ovim putem apelovao na neku farmu da mi pokloni stoku. Nemam nikakvih sigurnih prihoda, a ovako bih dobio subvencije za mlijeko, pa prodao neko tele i ne bih imao briga”, kaže Radašin, koji se obradovao kada je vidio novinarsku ekipu pred svojim vratima.

“Pa, sad su me svi zaboravili, a nekad su me pratili u stopu. Sjećam se kad smo Jovana Pavlović, takođe učesnica “Velikog brata”, i ja bili na moru, a ona mi skide gaće, sa svih strana skočiše novinari. Nije mi jasno odakle se stvoriše. Iznenadio sam se, ali se nisam ljutio, nikad nisam imao problema sa golotinjom. Nas dvoje smo igrali u Vranju u kavezima u diskotekama, ja go dopola, a ona cijela, kad skidoše i meni pantalone, svi se oduševiše”, prisjeća se Radiša slavnih dana.

Stigle ga godine

Njegova žena Zlatka ispod oka ga je gledala i sa nevjericom prokomentarisala njegovu izjavu da je digao ruke od ženskadije.

“Opet bi on, nego ga stigle godine, ne može više”, rekla je ona, ali joj muž nije ostao dužan:

“Ženo moja, jednom vuk, uvijek vuk, nemoj da me potcenjuješ.“

Advertisements

loading...

Facebook komentari