EKSKLUZIVNE SLIKE: Lukas poslije Sonje i Branislave našao novu PLAVUŠU BOŽANU!

Riječ je o atraktivnoj plavuši Božani Vujinović iz Banja Luke koja svojim izgledom ne ostaje nezapažena.

Novopečeni ljubavni par je viđen u jednom beogradskom restoranu, a strast ih je ponijela i da javno razmjenjuju nježnosti. Iako je u novoj vezi, ipak je malo zapjevao i za bivšu suprugu, bar se tako da naslutiti po jednoj od pjesama sa repertoara: “Da me je ona voljela k'o što me nije voljela, da me je htjela k'o što me nije htjela”, a nadajmo se da će sa Božanom imati više sreće nego sa nekadašnjom dragom.

Podsjećanja radi, Vuksanović je nakon razlaza sa Sonjom bio sa izvijesnom Branislavom, koju je poslije nedjelju dana veze javnosti predstavio kao “ljubav svog života”, prenosi “Blic“.

