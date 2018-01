HARIS NAPAO RADU: “Ugradi silikone! Ravna si, ko daska”

Iako se srbijanska pjevačica plaši operacije i kako će izgledati nakon toga, budući da su mnoge njene koleginice pretjerale u veličini, ipak je riješila da stavi silikone jer joj dečko stalno govori da je smiješna s malim grudima.

“Otkako je Rada kročila na ‘Grandovu’ scenu, adut su joj bile duge noge, energija i dobar glas. Nikad nije imala kompleks od toga što nema bujno poprsje, iako su joj mnogi govorili da bi s tim bila prava se*s-bomba. Padalo joj je na pamet da se podvrgne plastičnoj operaciji, ali nikada nije imala dovoljno hrabrosti za taj korak. Željela je i nos da smanji, ali se plaši takvih intervencija”, priča izvor i dodaje da je folkerka promijenila mišljenje na nagovor svog dečka, piše “Kurir“…

“Ona Harisu odgovara u svakom pogledu, ali više puta joj je nabacio da bi s većim grudima bila bolja riba. Stalno joj ponavlja: “Daj, Rado, smiješna si s malim si*ama, ravna si ko daska. Moraš malo da ih uvećaš. Moraš zbog mene.” Rada se ranije smiješkala na njegove riječi, ali kasnije je sve to ozbiljno shvatila. Kada mu je saopštila da bi do ljetnje turneje uvećala grudi za dva broja, on se oduševio. Inače, ona i dalje brine i plaši se zbog zahvata, koji je prilično bolan, pa se konsultovala s nekim prijateljicama i koleginicama koje su prošle kroz sve to. Svjesna je da bi poslije operacije izgledala ljepše i bila zadovoljnija, a pritom bi dobila više samopouzdanja”, kaže jedan folkerkin prijatelj.

Pozvali smo Radu za komentar, ali ona nije odgovarala na pozive i poruke, dok je Haris ostao nedostupan.

“SVAŠTA BIH MIJENJALA NA SEBI!”

Rada Manojlović nije pobornik drastičnih promjena, ali tvrdi da protiv korekcija nema ništa protiv. Često je nezadovoljna svojim fizičkim izgledom i rado bi uradila neke promjene na sebi u granicama normale.

“Pričalo se da sam dopunila gornju usnu, ali to nije tačno. Obratite pažnju kako samo precrtam gornju usnu olovkom. To je sramota koliko je precrtam. Svašta bih mijenjala na sebi, nikad nisam zadovoljna sobom. Nisam neko ko je za radikalne i drastične promjene, ali što da ne malkice”, rekla je nedavno srbijanska pjevačica.

