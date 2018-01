DJECU DRAGANE MIRKOVIĆ, MARKA I MANUELU, NIKADA NISTE VIDJELI: Pjevačica sada otkrila zašto ih krije od javnosti!

Za razliku od druge djece poznatih, koji često objavljuju slike na društvenim mrežama, Dragana Mirković ne eksponira svoju djecu.

“Neke moje kolege imaju divnu djecu, koja mnogo lijepo izgledaju, a nema ih… Niko ne zna kako oni izgledaju… kako njih ne uhvati neko da ih snima, slika? Što znači da je sve stvar izbora. A ako su željni da budu u centru pažnje, da budu viđeni, oni to rade, i namanji je problem doći do njih. Ne samo moja djeca, već postoji još djece mojih kolega, koja su predivna, školovana, kojih nema u medijima i koja zaslužuju poštovanje svih nas”, kazala je srbijanska pjevačica i dodala:

“Ali, postoje neke kolege, koji kao roditelji, smatraju da je divno gurati djecu da budu u prvom planu, jer možda će se bolje probiti, dobiti bolji posao… To je stvar izbora i roditelja i djece. Što znači, postoje roditelji i djeca, koji smatraju da to nije lijepo i da to ne žele, a postoje roditelji i djeca koji smatraju da je to divno i to prosto žele. Tako da nemamo potrebe da se lažemo time kao: “Jao ne mogu da živim”. Evo mi smo ovdje u Srbiji mjesec i po dana i moja djeca su tu, i svi to znaju, pa ih niko ne slika, a lako bi ih mediji pronašli da žele”, rekla je Dragana Mirković, prenosi “Kurir“…

