TO JE SASTAVNI DIO NJEGOVOG ŽIVOTA: Dragan Kojić Keba otkrio bez čega ne može da živi!

Ono što Kebu uvijek pitaju otkako je Severina došla u njegovu kuću jeste kada će njih dvoje ukrstiti glasove i snimiti duet:

“Sve zavisi od pjesme. Ako pjesma klikne u mojoj i Severininoj glavi, snimamo. Nije se do sad desila. A nema ni presije da moramo da snimamo“, rekao je Keba, piše “Kurir“…

Ono zbog čega su uvijek prozivali Kebu jeste da se previše licka i sređuje, te da sa sobom uvijek u džepu ima ogledalo. Voditeljica ga je upitala zašto je ovog puta ponio mobilni, te da li je postao ovisan o društvenim mrežama:

“Sve te društvene mreže ja imam, ali nikad sebi nisam dozvolio da budem rob tehnike i rob nekih novih tehničkih ostvarenja. Nema me previše ni na Instagramu ni na Facebooku, ima me, ali nikad nisam čeznuo previše za nekom eksponažom. U mom poslu ako vrijediš, neko će te primijetiti. Nikad nisam volio da se namećem, ni sa djevojkama kad sam bio neoženjen i nikad me niko nije ostavio u životu. Ja volim sebe na pravi način, a što se ogledala tiče, to je sastavni dio mog života“, ispričao je srbijanski pjevač.

