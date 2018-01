POPOVIĆ TJERA LAZIĆA DA SE SKINE SA KOKAINA! Gazda Granda “izribao” pjevača zbog afere sa drogom!

Saša Popović je potpuno odlijepio kada je vidio snimak na kome Darko Lazić šmrče kokain, pa ga je odmah zvao i savjetovao da ide na liječenje, piše “Informer“…

Direktor “Granda” je rekao svom pulenu da je nedopustiv skandal koji je napravio, te da ga može koštati karijere, kao što ga je ovaj porok koštao i braka sa Anom Sević. On je predložio Laziću da ide na odvikavanje od ovog poroka.

“Saša nije mogao da vjeruje da se Darko drogira. Poludio je kada je video snimak. Odmah ga je pozvao na razgovor i rekao da pod hitno mora da batali narkotike, pa čak i ako je neophodno da ide i na odvikavanje. Saša neće dozvoliti da bilo ko blati ime njegove firme, a Lazić se ipak proslavio kao “zvezda Granda””, navodi izvor.

Popović mu je održao bukvicu, a pjevač ga je mirno slušao:

“Nije prvi put da on mora da “riba” Darka. Kritikovao ga je i što je dopustio da mu pukne brak sa Sevićkom. Koliko god oni bili odrasle osobe, Sale ima jak uticaj na skoro sve “Grandove” pjevače. Zna uvijek kako da ih posavjetuje i natjera da se promijene, nekada prije njega poslušaju nego roditelje svoje. Tako je i sa Lazićem. Saša mu je objasnio da on ima dijete kod kuće, da mora da radi, da to što šmrče može i te kako da utiče na posao i da mu opadne broj tezgi“, navodi sagovornik.

Ovo nije prvi put da čelnik srbijanskog “Granda” ima problem sa Darkom. Prije dvije godine mu je držao predavanje jer se odao alkoholu. Vlasnici lokala su se žalili da pjevač dolazi pijan, da ne radi kako treba i tada mu je direktor skrenuo pažnju da mora da prestane da pije.

Zatim ga je jedne godine i novčano kaznio, jer je kasnio na snimanje emisije:

“Počeo sam da kažnjavam svako kašnjenje na snimanje. Kako su Lepa Brena i Ana Bekuta mogle da dođu ranije i završe snimanje svog djela? Mi im javimo kada treba da budu na sceni, ne mogu svi da čekaju zbog toga što oni kasne. Neka sada svi nauče da treba da dolaze na vrijeme“, izjavio je tada Saša.

Darko nije želio da komentariše skandalozne snimke, dok je njegova mama Branka rekla da se njen sin ne drogira i da ga ona nije vaspitala da bude narkoman.

