NJENA PORODICA NIJE PRISUSTVOVALA SVADBI! Ovako su Dragana Mirković i Toni izgledali na VJENČANJU!

Dragana Mirković važi za jednu od najpopularnijih folk pjevačica na ovim prostorima, a osim što ima bogatu karijeru, uz nju je i njena porodica – kćerka Manuela, sin Marko i suprug Toni Bijelić.

Iako o svom privatnom životu ne voli da govori, Dragana je gostujući u emisiji “Amidži šou” otkrila detalje sa Tonijevog i njenog vjenčanja, pišu srbijanski mediji..

“Nije da sam ja krila nešto, jer ja sam od svoje 15. godine sve dijelila sa svojom publikom. I sad kad je došlo vrijeme tog vjenčanja i udaje, moj Toni je prilično povučen čovjek, pa čak negde i stidljiv, koji je naučio na neki drugi vid eksponiranja. I onda je zbog svega toga, a i malo da bih na početku braka sačuvala to nešto privatno, ja samo ništa nisam rekla na tu temu, a ništa nisam sakrila”, rekla je Dragana tada, a onda otkrila da njeno svadbeno veselje u Beču tog 28. septembra 2000. godine nije bilo potpuno.

“Vjenčali smo se u opštini, bilo je to skromno slavlje. Bilo je vrijeme sankcija, niko od moje familije nije mogao da dođe, jer nisam mogla da im nabavim vizu. Pošto je Toni austrijski državljanin od rođenja, prosto nisam mogla dok se ne udam i dok se to papirološki ne sprovede do kraja. Prosto nisam imala mogućnosti da svojoj porodici, tati, mami, sestri, nabavim vizu. I zbog toga smo imali malo gostiju. Čak ni Tonijeva familija nije sva mogla da dođe, jer i on ih ima mnogo. Tako da je nas dvadesetak bilo, ali bez obzira na to što su mi nedostajali, ipak je to bilo za mene najljepše i najromantičnije vjenčanje, jer ja sam jednostavno toliko iskreno voljela i jednostavno bila sretna i to mi je u tom momenatu bilo dovoljno”, ispričala je popularna srbijanska pjevačica.

Međutim, sada se na društvenim mrežama pojavila fotografija sa njihovog vjenčanja, na kojoj se jasno vidi koliko su Dragana i Toni zaljubljeni.

