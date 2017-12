Svaki roditelj dobro će se zapitati poslije Brenine poruke: “Užasno je koliko je to postalo dio naših života”

Brena priznaje da joj se ne sviđaju moderni trendovi, i sve veća uloga društvenih mreža u našim životima.

– Ove društvene mreže su nešto novo što nam se desilo u životu. Mislim da će za nekih dvadesetak godina postojati i oni leteći automobili, da nećemo morati da stajemo na semaforu, to je jedan stil i način života prema kome imam užasan animozitet, gdje slikamo šta jedemo, šta oblačimo, kao da nam je cijela OZNA, KGB, CIA i BIA kao da su nam za vratom i kao da nas tjeraju da to radimo. Užasno je koliko je to postalo implemetarno u našim životima i poslovima –izjavila je pjevačica za “Telegraf“.

– Našu djecu treba edukovati što se tiče tih društvenih mreža i što se tiče tog interneta, jer oni na tom internetu mogu da vide nešto što ja nisam mogla da vidim čak ni sad dvadeset i kusur godina, a pogotovo tu po*nografiju, po*no filmove, raznorazne užasne destruktivne anomalije, gdje ukoliko ne pratite vaše dijete ko zna u kom pravcu i smjeru može da ode. Pedofilija, terorizam… Svaki roditelj je dužan da prati svoje dijete. Ja sam bila kao inspektor svojoj djeci, mislim da smo ih ja i moj suprug edukovali u vezi svega toga i samo da im kažem da se život ne lajkuje po društvenim mrežama, život se lajkuje po tome šta ste napravili, šta ste stvorili, kakav ste bili đak, kako ste vaspitani, da li imate nekakve svoje životne ciljeve – objasnila je Brena.

– Najmoćnija industrija na svijetu je po*nografska industrija, koja je pet puta jača i donosi pet puta više profita od normalne filmske industrije. Treba biti javna ličnost, ali iznositi ono čime se bavite, znači to je uslov javne ličnosti. A ne da li ste nečiji sin, ili dijete nekih uspješnih roditelja. Ja sam tako usmjeravala svoju djecu. Bitno ja da vi lično budete neki brend, da vi lično nešto uradite u svom životu i onda je nebitno koju firmu nosite na sebi. Čuvajte se društvenih mreža. Roditelji treba da budu oprezni u vezi svega toga – rekla je Brena.

