HARIS DŽINOVIĆ: “Brak nije promijenio moj i Melinin odnos”

Kralj meraka Haris Džinović preokupiran je pripremama svog tradicionalnog koncerta, koji je zakazan za 27. decembar u Sava centru, a najveću pomoć i podršku u radu, kao i obično, pruža mu supruga Melina, piše “Glossy“.

Kako sam kaže, bez nje ne bi mogao ni do prodavnice da se snađe, a kamoli dalje. Pored toga što je veći dio brige o njihovo dvoje djece, Đini, koja ima 13, i dvije godine mlađem Kanu, pao na Melinu, modna kreatorka završava i dobar dio njegovih poslova.

– Supruga je zadužena za sve, od stajlinga, love, šljake, vožnje… Sve radi, samo ne pjeva. Počela je i da menadžeriše. Stvarno se trudi oko mene, a pogotovo oko djece. Oni su u nekom svom dječačkom pubertetskom filmu. Slušaju uglavnom stranu muziku, ali znaju i moju. Kad su bili manji, nisu htjeli da krenu u školu dok im se ne pusti neka moja pjesma – počinje Haris i dodaje:

– U svakom slučaju, ja sam sretan otac. Ne borim se s dječjim problemima jer je pubertet, kroz koji sada prolaze, normalan period kroz koji su svi prošli. Želim da ih supruga i ja izvedemo na pravi put. To ne smatram svojom životnom misijom, ali jednom od najvećih obaveza svakako – ističe Haris i otkriva ko u njihovom domu vodi glavnu riječ.

– U našoj je kući muškarac pater familijas, ali uloge su tako podijeljene da ni mi sami ponekad ne znamo ko vodi glavnu riječ – sa osmijehom ističe čuveni pjevač, ponovo vrativši priču na suprugu, koja mu je ne samo u kući već i na poslu velika podrška.

Prije nego što su se vjenčali 2014. godine, njih dvoje su jedanaest godina bili u skladnoj zajednici.

– Papir nije promijenio ništa jer formalni akt ne određuje odnose. Naša veza ustoličena je davne 2003. Melina me je oduvijek podržavala, pa tako i sada kad su u jeku pripreme za koncert – ističe on dok polako broji dane do beogradskog druženja s publikom.

Do tada nastupa širom regiona i pravi nezaboravne žurke, pa je tako prošlog petka u zagrebačkom klubu “Roko” za nekoliko hiljada ljudi napravio, kako on voli da kaže, dernek za pamćenje.

– Poslije skoro devet godina završavam nove pjesme i vjerujem da me od novog albuma dijeli vrlo malo vremena. Nije tajna da sam perfekcionista, ali nikad nisam želio da publici pjevam nešto za šta ne mislim da je perfektno. Siguran sam da će tako biti i s koncertom u Sava centru, u odličnom sam raspoloženju i obećavam najbolji provod – kaže popularni pjevač.

