DOKTOR JE I ŽIVI U AMERICI: Miroslav Ilić tvrdi da ON nije njegov sin, ali ova fotografija govori SVE!

Miroslav je to oštro to odbio objašnjavajući da je sada sretan, ima porodicu, djecu, unuke i da ne želi da mu iko to kvari poslije čega su oni definitivno odustali od pokušaja da sa Miroslavom stupe u bilo kakav kontakt.

U to vrijeme kada su izvjesna M.A i sin Devin pokušavali da stupe sa pjevačem u kontakt Miroslav je govorio.

“Poznajem dotičnu osobu i kažem vam da morate biti obazrivi sa psihopatama takve vrste. Nije je bilo u mom životu punih 20 godina ali sada se opet pojavljuje kao iz pepela. Taj dečko nije moj sin, to su njene izmišljotine…“

Mjesecima se polemisaki o tome da li je pjevač Miroslav ilić zaista otac Devinu Antonoviću, njegova majka Mira Antonović riješila da uradi DNK test i dokaže šta je istina

Tačnije, ona je zadužila ljude da joj obezbijede čašu iz koje je pevač pio, pa je analiza urađena na osnovu njegove pljuvačke. Mira je rezultate dobila još 5. januara, ali nije željela ništa da priča javno, jer se nadala da će Devin mirnim putem razriješiti sve sa pjevačem.

Kako se to nije dogodilo, Mira je riješila da cijelom svijetu pokaže da je Ilić zaista otac njenog sina, jer je analizom DNK uzorka potvrđeno poklapanje genetskog materijala Devina i Miroslava sa čak 99,99992 odsto, otkriva “Star“.

