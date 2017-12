PJEVAČICA POKAZALA VJERENIČKI PRSTEN: Mira Škorić se udaje za bogatog Nijemca

Škorićka i dvije godine stariji biznismen iz Berlina upoznali su se prije šest mjeseci na jednom prijemu, gdje se ona pojavila kao specijalna gošća, i brzo su uplovili u vezu koju brižljivo čuvaju od očiju javnosti, piše “Kurir“.

– Mira je konačno sretna i zaljubljena. Možda će ljudima to čudno da zvuči, ali otkad je u vezi s tim čovjekom, ona je totalno druga žena. On posljednjih deset godina zbog posla često boravi u Srbiji i pomalo se sporazumijeva na našem jeziku. Uspješan je u privatnom biznisu. Kao i Mira, i on iza sebe ima jedan brak i sina koji završava koledž u Americi. U pitanju je pravi gospodin koji ne želi da se eksponira u javnosti, što Miri i te kako odgovara, budući da je ona jedna od malog broja folk zvijezda koje uspješno skrivaju svoje partnere – kaže izvor koji je dobro upućen u pjevačicin ljubavni život.

On otkriva da je Mira na korak od braka.

– Nijemac je ozbiljan čovjek koji nije željan avantura i provoda. Mira mu se svidjela na prvi pogled, a nedavno ju je i zaprosio. Ona je pristala i uveliko nosi vjerenički prsten. Ako sve bude bilo kako treba, njih dvoje će se vjenčati na proljeće sljedeće godine, ali u tajnosti. Nijedno od njih ne želi da pravi feštu i pompu u vezi sa tim. Upriličiće svečani ručak u jednom poznatom restoranu za najuži krug ljudi i prijatelje – priča izvor.

Inače, biznismen u svemu podržava Miru, a posebno je oduševljen njenim učešćem u muzičkom šou-programu “Tvoje lice zvuči poznato”.

– Mirin vjerenik je čak jednom prilikom i prisustvovao snimanju, ali niko nije mogao ni da nasluti da je to njen budući suprug – završava naš izvor.

Ovim povodom pozvali smo Miru Škorić, koja nam je kroz osmijeh poručila:

– Svoj privatni život ne želim da komentarišem.

