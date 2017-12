KATARINA ŽIVKOVIĆ OTKRILA: “Saša Popović me je natjerao da uđem u rijaliti!”

Iako je dobar plasman u “Zvezdama Granda” nije učinio zvijezdom, te nije imala zakazane nastupe kao njene kolege, mlada pjevačica je te 2010. godine postala dio rijalitija “Farma”, nakon čega je njena karijera krenula uzlaznom putanjom.

– Prije “Farme 3” nisam radila, imala sam baš malo posla. Bilo je pitanje ili da uđem ili me neće više biti na javnoj sceni. Imala sam razgovor sa Popovićem i on me je natjerao da uđem – kazala je Katarina Živković.

– Zapravo, on mi je rekao da treba sama da odlučim šta ću da radim, ali da pod hitno moram nešto da preduzmem jer ako ne uđem u taj rijaliti, narod će me zaboraviti i propašće mi karijera. Tada je, kao i sada, bila hiperprodukcija, mnogo pjevača i teško je bilo izboriti se. Poslije razgovora sa njim odlučila sam da prihvatim ponudu Pinka. Saša i Žika Jakšić nisu bili zadovoljni, kao ni ja sama. Godinu dana sam imala malo tezgi jer gazde klubova nisu željele da me angažuju. Znala sam da djelujem razmaženo i bahato. Ljudi su mislili da sam arogantna, ali sam zapravo bila samo uplašena jer sam imala 21 godinu. Bila sam nezrela, nisam se dobro snašla. Nakon nekoliko dana u Lisoviću, pomislila sam da je kraj i da sam skroz upropastila karijeru i sebe. Većina učesnika unutra je bila protiv mene i zbog toga sam mislila da su oni u pravu i da ja ne valjam – ispričala je dalje Katarina.

– Međutim, čim sam ispala, vratili su me na imanje, jer je bez mene bilo dosadno. Na kraju kada sam pobjedila, plakala sam od sreće. Bila sam prva žena u Srbiji koja je osvojila prvo mjesto u rijalitiju. Ljudi su prepoznali moju iskrenost i ljubav koja mi se tada dogodila – zaključila je Živkovićeva, prenosi “Express tabloid“.

