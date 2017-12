Supruga Olivera Dragojevića reagirala na lažnu vijest o smrti muža: Hvala im na nezaboravnoj večeri…

U ranim subotnjim večernjim satima, na Splitskom dnevniku, koji je inače dio RTL-ove digitalne mreže, objavljena je vijest da je legendarni pjevač Oliver Dragojević preminuo.

To je zažarilo društvene mreže i šokiralo porodicu i bližnje pjevača koji boluje od raka i trenutno se liječi na odjelu Onkologije u splitskoj bolnici na Firulama, piše “Net“.

Lažna vijest brzo se proširila

Vijest o navodnoj smrti Dragojevića Splitski dnevnik je prvo uklonio, zatim ponovo objavio, no ne više kao glavnu vijest na naslovnici. No, ubrzo je potpuno maknuta s portala. Lažna informacija brzinom munje se proširila društvenim mrežama pa je porodica Olivera Dragojevića proživljavala vrlo teške trenutke.

Novinarka Jelena Šarić, koja je objavila vijest pozvavši se na ‘neslužbene informacije s Onkologije’, našla se na meti Oliverove supruge i kćeri Zdenka Runjića, Ivane Runjić. Porodice Runjić i Dragojević već su više desetljeća vrlo bliske, zahvaljujući muzičkoj saradnji Olivera i Zdenka.

– Jednom sam obećala da ću ovakve ljude uvijek prozivati. Ovo je odgovorna urednica portala za kojega do sada niko nije čuo, a koji je objavio ‘vijest dana’. Neka se zna da ovakve ‘vijesti’ imaju lice.

Ovo nije prvi put da zbog nekih stvari prozivam novinare. S obzirom na to što sam prošla s ocem… Već sam jednom prilikom na Facebooku pisala na tu temu i sada sam jednostavno željela reći da takve vijesti imaju lice. Iza takvih gluposti stoje ljudi. Konkretna osoba je to pisala i konkretna osoba je to objavila. I moraš biti odgovoran, ako si glavni urednik, moraš biti odgovoran za ono što objavljuješ – napisala je Ivana Runjić objavivši uz status na svojem Facebooku i prikaz profila novinarke koja je bila potpisana kao autorica teksta o Oliverovoj smrti, prenosi Slobodna Dalmacija.

Reagirala i supruga pjevača

Ubrzo se javila i Oliverova supruga Vesna.

– Ako je neko povjerljiv izvor informacija, onda sam to ja. Oliver je dobro i nije životno ugrožen. Hvala im na nezaboravnoj večeri koju su nam pripremili, nama i medicinskom osoblju, i šoku koji su doživjeli naši prijatelji i moja familija u Dubrovniku. Ivana, hvala ti. Volim vidjeti lica jadnika bez imalo empatije – napisala je Vesna Dragojević na Ivaninu objavu.

Runjić je poslije objavu obrisala, no kaže kako često briše postove nakon što više nema potrebe da oni i dalje stoje na njezinu profilu.

– Što se tiče uklanjanja posta s Facebooka, nema tu ničeg osobitog. Prošlo je, nema potrebe da stoji javno… Postavljam postove i onda ih brišem. To mi je inače praksa, tako da i u ovom slučaju nema ničeg posebnog – zaključila je Runjić.

