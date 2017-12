Šaban Šaulić otkrio zašto je bijesan na sina Mihajla: Bojim se, on ima već 32 godine…

Šaban Šaulić ima troje djece, a u iskrenom razgovoru za “Telegraf” otkrio je i da mu je jako velika želja da oženi svog sina Mihajla i da končano dobiju još jednu prinovu u familiji, pa da onda to obilježe ogromnim slavljem.

Advertisements

– Mihajlo već ima 32 godine jedva čekam da se i on oženi, da i tu dobijemo prinovu. Da se još više zabavimo i da još više slavimo. Međutim on kaže: “Teško je, ćale, danas naći pravu”. On je odličan momak, nego znam onu staru parolu, “Probirač nađe otirač”. Bojim se da to ne bude kod njega, ali dobro, pametan je on, neće valjda da se zezne – rekao je pjevač i nastavio:

– Ja se u njegov odabir neću miješati, kao što se niko nije miješao ni u moj odabir, neću ni ja u njegov. On je jedna dobrica, intelektualac sto posto i vrlo je bistar, pametan, druželjubiv, ima društvo i dobru ekipu dobrih momaka i prijatelja, ali nešto to ne ide sa tim zaljubljivanjem… Tu sam kivan na njega. Aman, nisi više ni dijete, 32 godine, ti si već čovjek srednjih godina – objasnio je Šaban.

Pjevač kaže da se Mihajlo rijetko pojavljuje na njegovim snimanjima i da uvijek nađe neki izgovor da to izbjegne. Što se tiče pjevačica, izgleda da Šabanov sin i nije pretjerano zainteresiran za njih.

– Nije on bio ni u jednoj šemi što se tiče mojih mlađih kolegica. On čak nije ni dolazio na moja snimanja, posebno za ove emisije gdje je bilo žiriranje. Nikad se nije pojavio niti je imao želju da kaže: “Znaš, tata, tu se uvijek nešto dešava, pa da vidim”. Nikad. Uvijek ima neki izgovor, ode sa nekim svojim društvom, možda nije zainteresiran za pjevačice – rekao je Šaban o svom sinu.

Advertisements

loading...

Facebook komentari